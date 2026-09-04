Le principe est plutôt séduisant, puisque la vapeur haute puissance vient d’abord décoller les saletés sèches et incrustées, avant qu’un lavage à l’eau chaude ne vienne terminer le travail.

Le robot combine cette technologie avec le système AquaRoll de lavage continu à l’eau propre, une pression au sol de 18 N et un rouleau capable d’atteindre 300 tr/min. Dreame annonce ainsi jusqu’à 99,999 % d’élimination des bactéries dans les conditions de test indiquées par la marque.