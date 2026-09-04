À l’IFA 2026, Dreame ne vient pas seulement présenter de nouveaux aspirateurs robots. La marque élargit encore son terrain de jeu avec une nouvelle génération de produits capables de nettoyer, de tondre et même de filmer le quotidien.
L’IFA de Berlin reste l’un des grands rendez-vous européens de la tech grand public. Et cette année encore, le salon est l’occasion pour les constructeurs de dévoiler les technologies qui accompagneront (ou qui feront tout pour accompagner) nos usages de demain. Parmi les acteurs particulièrement ambitieux, Dreame entend bien se faire remarquer avec un écosystème qui dépasse désormais largement le simple entretien des sols.
Après s’être imposée comme la marque n°1 des aspirateurs robots en Europe en 2025, Dreame poursuit son accélération en 2026. La marque annonce ainsi une croissance de 91 % de son chiffre d’affaires au premier semestre 2026 par rapport à la même période de l’an dernier. En Europe de l’Ouest, Dreame revendique 39,5 % de parts de marché sur les aspirateurs robots au premier semestre, tandis que la France atteint 33,5 %. La marque confirme ainsi une progression spectaculaire dans l’Hexagone, où elle a construit une grande partie de sa notoriété autour de ses robots aspirateurs-laveurs. À l’échelle mondiale, Dreame revendique désormais une présence dans plus de 120 pays et régions, avec plus de cinq millions de foyers européens équipés de produits de la marque.
Mais derrière ces performances commerciales se dessine surtout une transformation plus profonde. À l’occasion de l’IFA 2026, Dreame officialise en effet Dreame Group, une nouvelle identité qui réunit notamment Dreame, MOVA et NAVEE au sein d’un même groupe technologique. L’objectif est de mutualiser les expertises en recherche et développement, les capacités d’ingénierie, ainsi que les ressources internationales afin d’accélérer le développement de nouvelles catégories de produits.
Car Dreame n’entend clairement plus être cantonnée au seul entretien des sols. Après les aspirateurs robots et les aspirateurs-laveurs, la marque s’est progressivement aventurée dans le jardin, la beauté, la cuisine ou encore le divertissement. Cette nouvelle organisation doit justement accompagner cette diversification et donner davantage de cohérence à un écosystème qui ne cesse de s’élargir.
Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete : la vapeur s’invite chez le robot aspirateur
C’est probablement la nouveauté la plus spectaculaire présentée par Dreame à l’IFA 2026. Avec l’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, la marque introduit une nouvelle approche du nettoyage des sols, basée notamment sur une source centrale de vapeur capable d’atteindre 180 °C.
Le principe est plutôt séduisant, puisque la vapeur haute puissance vient d’abord décoller les saletés sèches et incrustées, avant qu’un lavage à l’eau chaude ne vienne terminer le travail.
Le robot combine cette technologie avec le système AquaRoll de lavage continu à l’eau propre, une pression au sol de 18 N et un rouleau capable d’atteindre 300 tr/min. Dreame annonce ainsi jusqu’à 99,999 % d’élimination des bactéries dans les conditions de test indiquées par la marque.
Autre point intéressant : le système MopExtend permet désormais au rouleau de s’étendre de 8 cm vers l’extérieur, soit deux fois plus que sur l’Aqua10 Ultra Roller Complete. De quoi aller chercher les coins et les bordures avec davantage de précision.
Derrière cette mécanique, l’intelligence artificielle joue également un rôle central, et le système OmniSight 4.0 promet d’identifier plus de 320 types d’objets et de détecter des obstacles de seulement 10 mm, tandis que l’apprentissage adaptatif permet au robot de recalculer son itinéraire en fonction de son environnement.
Avec ses 40 000 Pa d’aspiration, ses doubles brosses anti-enchevêtrement, sa capacité à franchir des obstacles jusqu’à 5 cm sur un niveau et un auto-nettoyage à 100 °C, l’Aqua20 veut clairement jouer dans la catégorie des robots aspirateurs-laveurs sans compromis.
Il sera commercialisé prochainement à 1 499 €, avec une remise de lancement de 300 € pendant les deux premières semaines.
Série A4 AWD Pro : quand le robot tondeuse passe en mode tout-terrain
Dreame ne compte visiblement pas limiter son ambition au salon. En témoigne la série A4 AWD Pro qui s’attaque directement à une autre corvée domestique : la pelouse.
Conçus pour des jardins pouvant atteindre 3 500 ou 5 000 m², ces robots tondeuses misent sur une combinaison de LiDAR 3D à 360°, de positionnement RTK, de vision IA binoculaire et de nouveaux capteurs latéraux. L’objectif est de cartographier et parcourir le jardin sans câble périphérique, tout en identifiant plus de 300 types d’obstacles. Côté connectivité, le réseau 4G intégré permet d’associer un suivi antivol à la surveillance intelligente du jardin.
La tonte des bordures fait également l’objet d’un soin particulier, et grâce au système EdgeMaster 4.0, on dispose d’un bras de coupe mobile qui vient se déployer au plus près des bordures, pour longer murs, clôtures et arbres, avec en prime une tonte plus silencieuse via des lames en plastique résistantes.
Et parce qu’un jardin n’est que très rarement un terrain de golf parfaitement plat, l’A4 AWD Pro dispose d’une transmission intégrale. Il peut ainsi gravir des pentes allant jusqu’à 42°, soit 90 %, et franchir des obstacles de 7 cm, tandis que son système de coupe à double disque flottant de 40 cm et 12 lames permet d’épouser les irrégularités du terrain, afin de maintenir une hauteur de coupe plus homogène, d’élargir la surface de tonte et d’obtenir un résultat uniforme et soigné.
La série A4 AWD Pro arrivera en Europe au premier trimestre 2027.
LEAPTIC Cube : Dreame change complètement de terrain
Enfin, et c’est sans doute la surprise de cette édition 2026 chez Dreame, avec la LEAPTIC Cube, la marque s’aventure dans l’univers des caméras d’action et de la création de contenu.
Pesant seulement 55,9 grammes, cette mini-caméra veut accompagner les utilisateurs partout, que ce soit pour filmer un voyage, une activité sportive ou simplement quelques moments du quotidien. Elle mise notamment sur l’IA pour simplifier la prise de vue, avec reconnaissance de scènes, suivi automatique, amélioration des portraits et même commandes vocales via l’assistant « Hi, Moko ».
Côté image, la LEAPTIC Cube peut enregistrer en 8K à 30 images/s, mais aussi en HDR 4K à 60 images/s, sans oublier un mode ralenti 4K à 120 images/s. Son capteur de 50 Mpx, son objectif ultra-grand-angle de 155°, son stockage de 64 ou 128 Go et sa stabilisation IA GyroSteady complètent une fiche technique particulièrement ambitieuse pour un appareil aussi compact.
Dreame précise que la caméra (compatible Wi-Fi 6) pourra par ailleurs être immergée jusqu’à 10 mètres et promet jusqu’à 110 minutes d’autonomie, extensibles à 210 minutes avec le Magnetic Battery Cube. Son lancement européen est prévu à la mi-octobre 2026, à partir de 399 €.
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