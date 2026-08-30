Comment attirer le chaland ? Du côté de chez Orange et Sosh, on a une nouvelle idée : une vente flash Deezer. Plus exactement, les clients Orange et Sosh - abonnés mobile ou box internet - vont avoir droit à un abonnement Premium gratuit de quatre mois.

Cette offre est disponible sans engagement, avec une seule nuance tout de même. Il ne faut pas avoir été abonné Deezer Premium ou Deezer Famille lors des douze derniers mois pour pouvoir solliciter cette opportunité.