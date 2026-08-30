Orange et Sosh vont fait plaisir à leurs clients. Ils lancent une vente flash qui va permettre de bénéficier de l'abonnement Deezer Premium gratuitement pendant plusieurs mois !
On a l'habitude de voir des offres exceptionnelles tomber du côté de Sosh, la marque plus abordable d'Orange. Et aujourd'hui encore, tous ceux qui cherchent un bon forfait mobile vont sûrement regarder à nouveau du côté de ces deux marques avec l'annonce de cette nouvelle vente flash.
Deezer Premium gratuit 4 mois pour les abonnés Orange et Sosh
Comment attirer le chaland ? Du côté de chez Orange et Sosh, on a une nouvelle idée : une vente flash Deezer. Plus exactement, les clients Orange et Sosh - abonnés mobile ou box internet - vont avoir droit à un abonnement Premium gratuit de quatre mois.
Cette offre est disponible sans engagement, avec une seule nuance tout de même. Il ne faut pas avoir été abonné Deezer Premium ou Deezer Famille lors des douze derniers mois pour pouvoir solliciter cette opportunité.
Une vente flash disponible jusqu'au 5 septembre prochain
Ceux qui vont s'abonner à travers cette offre vont avoir droit à leur quatre mois gratuits, avant que la souscription ne passe ensuite à 11,99 €/mois. Autant dire que tous ceux qui sont mélomanes ont une opportunité à ne pas rater.
Et à d'autant moins rater que la vente flash ne va durer très longtemps, encore à peine quelques jours. Car si vous aviez envie d'en profiter, sachez que l'offre ne dure que jusqu'au 5 septembre prochain. Quant à ceux qui ne sont pas clients des deux marques dont on vous parle dans l'article, on vous rappelle que durant cette rentrée, Deezer propose deux mois gratuits - et une offre à 1 € par mois pendant six mois pour les étudiants.
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