Bien sûr, cette période d’essai prolongée tombe à pic pour profiter pleinement… des vacances d’été ! Que ce soit sur la route, lors d’un trajet en train, au bord de la piscine ou simplement à la maison, les occasions ne manqueront pas pour accumuler les heures d’écoute. Et pas de mauvaise surprise, puisque la plateforme prend le soin de notifier l’utilisateur 7 jours avant la fin de son essai gratuit.