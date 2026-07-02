Deezer propose une offre incontournable avec 3 mois offerts sur son abonnement Premium pour les nouveaux abonnés. C’est le bon moment pour tester la plateforme sans payer tout de suite, surtout si vous cherchez une solution simple pour écouter de la musique sans pub. Attention, l’offre est encore valable jusqu’au 7 juillet 2026.
Cette promo tombe au bon moment pour ceux qui veulent profiter d’un service complet à moindre coût. Pendant trois mois, Deezer Premium permet d’écouter ses titres en illimité, sans publicité, avec les fonctions clés de la plateforme, le tout gratuitement !
Les infos à retenir
|Offre
|Prix pendant la promo
|Prix ensuite
|Pour qui
|Deezer Premium
|0 € pendant 3 mois
|11,99 €/mois
|Nouveaux abonnés
|Deezer Duo
|0 € pendant 3 mois
|15,99 €/mois
|Nouveaux abonnés
|Deezer Famille
|0 € pendant 3 mois
|19,99 €/mois
|Nouveaux abonnés
L’avantage est clair. Vous testez le service pendant trois mois, sans engagement, puis vous décidez si l’abonnement vaut le coup pour votre usage au quotidien.
Une plateforme qui simplifie l’écoute
Deezer mise sur une utilisation simple et pratique. On retrouve l’écoute sans pub, le mode hors connexion, les paroles synchronisées et les recommandations personnalisées avec Flow, qui adapte la musique à vos habitudes.
C’est aussi ce qui rend l’offre intéressante pour un usage concret. Vous pouvez lancer une playlist, écouter en déplacement, garder vos morceaux favoris sous la main et retrouver plus facilement ce que vous aimez sans perdre de temps.
Le bon plan français et intuitif
Deezer a aussi pour lui un argument simple à retenir : c’est un service français. Pour ceux qui veulent soutenir une plateforme locale tout en gardant une expérience de streaming complète, c’est un détail qui compte. De plus, Deezer se hisse à la première place de notre comparatif des meilleurs services de streaming musical. Lors de son test réalisé par la rédaction de Clubic, il a obtenu la note de 9/10.
Autre point pratique, et pas des moindres : le transfert de playlists depuis Spotify ou Apple Music se fait facilement vers Deezer. C’est un vrai plus pour changer de service sans repartir de zéro, en gardant ses habitudes d’écoute et ses morceaux favoris sous la main.
Ce que l’offre change
Avec 3 mois offerts, Deezer enlève une bonne partie de l’hésitation. Vous avez le temps de tester l’application, d’importer vos habitudes d’écoute et de voir si la plateforme colle vraiment à votre manière d’écouter la musique.
C’est donc une opportunité simple à saisir pour ceux qui veulent changer de service sans prendre de risque. Tant que l’offre reste accessible aux nouveaux abonnés, elle mérite clairement un coup d’œil. Mais ne tardez pas trop à faire votre choix, l’offre prendra fin le 7 juillet, suivant le compte à rebours disponible sur la page d’accueil.