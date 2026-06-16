Voilà l’été, et avec lui, les road-trips qui se préparent, et les bandes-son personnalisées (les mixtapes modernes) reprennent naturellement du service. Pour les plateformes, c’est la période idéale pour attirer à elles de nouveaux utilisateurs.
Et pour ceux qui envisagent de changer de plateforme de streaming musical, sans sacrifier des années de playlists soigneusement construites sur Spotify, Deezer (re)lance son offre de 3 mois gratuits, tout en facilitant plus que jamais pour l’utilisateur le transfert de ses morceaux favoris.
La musique, les souvenirs… et cette peur de tout recommencer
Il suffit souvent de quelques notes pour être instantanément transporté ailleurs. Une chanson entendue sur la route des vacances, le thème de Cœur de Dragon, la BO de Retour vers le Futur, cet album de Genesis qui a accompagné un été entier ou encore cette playlist bricolée au fil des années, entre découvertes, coups de cœur et souvenirs très personnels. Plus l’âge avance, et plus nos bibliothèques musicales racontent une partie de notre histoire.
C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi tant d’utilisateurs hésitent encore à changer de plateforme de streaming. Non pas par manque d’alternatives, mais plutôt parce que l’on craint de perdre ce que l’on a patiemment et soigneusement construit au fil du temps.
À l’approche de l’été, période on ne peut plus propice aux offres promotionnelles, Deezer entend justement lever deux des principaux freins au changement : le coût d’entrée et cette peur de perdre sa musique.
Avec Deezer, le changement c’est maintenant ?
En juin, Deezer relance donc une offre promotionnelle permettant de profiter de trois mois d’abonnement Premium, sans aucun frais, pour les nouveaux utilisateurs éligibles.
Une période suffisamment longue pour couvrir l’intégralité de l’été d’une part, et pour découvrir sereinement l’écosystème de la plateforme française, sans avoir à prendre une décision dans la précipitation. Car contrairement aux essais limités à quelques jours, trois mois permettent d’explorer véritablement un service au quotidien, que ce soit dans les transports, au bureau, en vacances, lors des séances de sport…
L’occasion également de se familiariser avec certaines fonctionnalités emblématiques de Deezer. On pense notamment à Flow, son système de recommandations personnalisées qui mélange morceaux favoris et nouvelles découvertes, ou encore à son catalogue de plusieurs dizaines de millions de titres couvrant tous les styles musicaux (et en qualité FLAC).
Pour les utilisateurs de Spotify, Apple Music ou encore YouTube Music, cette période d’essai peut ainsi servir de véritable terrain d’expérimentation. Sans engagement immédiat, chacun peut prendre le temps de comparer les services dans des conditions réelles d’utilisation.
Et tout cela, sans devoir repartir de zéro musicalement parlant.
Transférer ses playlists de Spotify vers Deezer en quelques clics
C’est probablement le principal argument de ceux qui repoussent depuis longtemps l’idée de changer de plateforme. Pourtant, aujourd’hui, transférer ses playlists est devenu extrêmement simple.
Pendant des années, migrer d’un service musical à un autre ressemblait à un véritable parcours du combattant. Il fallait recréer manuellement ses playlists, rechercher à nouveau ses albums favoris et tenter de retrouver des morceaux parfois oubliés au fond d’anciennes bibliothèques musicales.
Chez Deezer, on propose un outil de transfert permettant d’importer facilement ses playlists depuis d’autres plateformes, notamment l’incontournable Spotify (mais aussi Apple Music, YouTube Music, Qobuz…). En quelques étapes seulement, l’utilisateur peut synchroniser ses comptes et lancer la migration de ses listes de lecture.
Comment ça marche ?
Pour importer facilement sa musique sur Deezer, il suffit de se rendre sur son profil en appuyant sur son avatar, puis d’ouvrir les Paramètres via l’icône en forme de roue crantée située en haut à droite. Dans la rubrique Préférences, on sélectionne Musique, puis Importer ma musique. On est alors automatiquement redirigé vers le service Tune My Music, qui permet de transférer ses contenus d’une plateforme à une autre.
On choisit le service musical depuis lequel on souhaite importer ses titres, albums ou playlists, puis on se laisse guider par les instructions affichées à l’écran pour lancer le transfert. Une fois l’opération terminée, il ne reste plus qu’à sélectionner Revenir sur Deezer pour retrouver sa musique directement dans l’application.
Aussitôt, le changement de plateforme devient beaucoup moins intimidant. Les morceaux qui accompagnent les trajets quotidiens, les playlists et autres compilations construites au fil des années restent accessibles immédiatement, et force est d’admettre que cette simplicité change considérablement la donne.
S’il fut un temps où le streaming musical était autrefois associé à une forme de verrouillage, les utilisateurs peuvent aujourd’hui envisager plus librement de tester d’autres services en fonction de leurs attentes du moment, sans ce risque de « tout perdre ».
Plus que jamais, en 2026, Deezer veut démontrer que changer de plateforme ne signifie plus tourner le dos à ses habitudes musicales, et qu’il est tout à fait possible d’emporter ses souvenirs avec soi.