C’est probablement le principal argument de ceux qui repoussent depuis longtemps l’idée de changer de plateforme. Pourtant, aujourd’hui, transférer ses playlists est devenu extrêmement simple.

Pendant des années, migrer d’un service musical à un autre ressemblait à un véritable parcours du combattant. Il fallait recréer manuellement ses playlists, rechercher à nouveau ses albums favoris et tenter de retrouver des morceaux parfois oubliés au fond d’anciennes bibliothèques musicales.

Chez Deezer, on propose un outil de transfert permettant d’importer facilement ses playlists depuis d’autres plateformes, notamment l’incontournable Spotify (mais aussi Apple Music, YouTube Music, Qobuz…). En quelques étapes seulement, l’utilisateur peut synchroniser ses comptes et lancer la migration de ses listes de lecture.