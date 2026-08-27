Donald Trump n'a toujours pas abandonné son idée de droits de douane. Qui pourraient toucher massivement à l'avenir le secteur des semi-conducteurs.
On se souvient tous de la panique qui avait pris le monde de la tech quand Donald Trump avait annoncé ses droits de douane massifs sur l'ensemble de la planète. Des droits qui ont été invalidés par la Cour suprême au mois de février, et remplacés ensuite par une surtaxe mondiale de 10% sur le reste du monde au mois de juillet dernier. Mais le chef de l'exécutif américain ne veut pas s'arrêter là, et pourrait aller encore plus loin.
Donald Trump réfléchit à imposer des droits massifs sur le secteur des semi-conducteurs
Les droits de douane, c'est toujours au goût du jour du côté de chez Donald Trump. En effet, selon plusieurs sources auxquelles le média Politico a pu avoir accès, le locataire de la Maison-Blanche réfléchit à la mise en place de droits de douane importants sur les semi-conducteurs - ce qui ne serait pas non plus une première.
Et ici, il ne s'agirait pas seulement de s'attaquer aux seules puces. Politico explique qu'une des options en cours de réflexion « élargirait considérablement la liste des produits technologiques soumis à ces droits, touchant non seulement les puces, mais aussi, potentiellement, bon nombre des produits qui en sont équipés, tels que les ordinateurs portables, les consoles de jeux ou encore les serveurs qui équipent les centres de données. »
Des droits de douane appliqués avec une période de transition ?
Autant dire que c'est tout un monde qui aurait à souffrir de cette éventuelle mesure. L'objectif, selon quatre personnes consultées par Politico, serait de lier de potentielles exonérations accordées aux entreprises à des investissements de ces mêmes sociétés aux États-Unis. Toujours dans l'idée d'utiliser l'importance du marché américain pour contraindre les entreprises étrangères à plus investir sur place.
Comprenant que ces mesures pourraient être dévastatrices, l'administration Trump réfléchit aussi à les mettre en place petit à petit. Une période de transition pourrait ainsi être appliquée. Le projet n'est enfin pas totalement achevé, et pourrait encore subir des changements dans les prochaines semaines.
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