Les droits de douane, c'est toujours au goût du jour du côté de chez Donald Trump. En effet, selon plusieurs sources auxquelles le média Politico a pu avoir accès, le locataire de la Maison-Blanche réfléchit à la mise en place de droits de douane importants sur les semi-conducteurs - ce qui ne serait pas non plus une première.

Et ici, il ne s'agirait pas seulement de s'attaquer aux seules puces. Politico explique qu'une des options en cours de réflexion « élargirait considérablement la liste des produits technologiques soumis à ces droits, touchant non seulement les puces, mais aussi, potentiellement, bon nombre des produits qui en sont équipés, tels que les ordinateurs portables, les consoles de jeux ou encore les serveurs qui équipent les centres de données. »