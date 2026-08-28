Selon Bloomberg, qui cite Nabila Popal, directrice de recherche senior chez IDC, Apple devrait "livrer plus de 10 millions d'unités lors de sa première année" de commercialisation, malgré un tarif élevé évoqué autour de 2500 dollars. Soulignons que cette estimation porte sur les douze premiers mois de commercialisation, et non pas seulement sur l'année 2026. Les modèles au format "livre", s'ouvrant à l'horizontal, devraient ainsi représenter 76% des pliables vendus dans le monde en 2026, contre 52% en 2025, pour une croissance globale du marché évaluée par Counterpoint à 21% sur un an.

L'arrivée d'Apple sur ce segment devrait redistribuer les parts de marché entre constructeurs. Samsung, qui dominait le segment en 2025 avec 40% des volumes, verrait sa part reculer à 32% en 2026, tandis qu'Apple capterait 25% des expéditions sur la même période. Nous rapportions récemment que Samsung ne s'attendait pas à un recul marqué des ventes de sa gamme Galaxy Z Fold 8 malgré cette concurrence naissante. Les estimations du tarif du prochain iPhone pliant s'articulent autour du prix de vente du Galaxy Z Fold 8, à partir de 1899 dollars pour une configuration à 256 Go de stockage et 12 Go de mémoire vive.

Côté tarifs, Counterpoint chiffre à 1485 dollars le prix de vente moyen des pliables en 2026, soit une progression de 18% par rapport à 2025 et de 29% par rapport à 2024. Cette estimation correspond à la moyenne pondérée des tarifs constatés sur l'ensemble des ventes. Plus les modèles chers gagnent du terrain, plus cette moyenne augmente. Les pliables au format livre la tirent vers le haut, tandis que les modèles à clapet voient la leur redescendre sous leur niveau de 2024. La part des pliables vendus entre 1600 et 2000 dollars doublerait presque, de 30% à 58%, mais celle des modèles à 2000 dollars ou plus reculerait légèrement, de 3% à 2%.

Le futur iPhone se situerait dans cette tranche supérieure à 2000 dollars. Les analystes du cabinet IDC évoquent un tarif moyen de 2500 dollars, certaines configurations pouvant atteindre 3000 dollars. IDC prévoit par ailleurs une accélération du marché des pliables dans son ensemble, avec une croissance de 12,6% cette année puis de 18% l'an prochain. Apple raflerait 40% des expéditions mondiales d'ici 2027.