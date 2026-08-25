Avec son avocat, Franfinance Location décide alors de saisir la justice en urgence, par la voie du référé pour essayer de gagner du temps. La convocation est officiellement remise à BGTI le 7 juillet 2026 par un commissaire de justice, et le bailleur réclame à la fois le paiement de sa créance, et la récupération de son matériel. Le 28 juillet, jour de l'audience devant la présidente, la société BGTI fut représentée… par personne. Cette absence fait tâche, mais elle ne bloque pas la procédure pour autant, et la justice tranche tout de même, avec un jugement qui précise qu'il est rendu en premier ressort (donc susceptible d'appel) et réputé contradictoire, statut qui permet à BGTI d'être considérée comme ayant eu l'occasion de se défendre, même sans s'être présentée.