Alors sans preuves suffisantes et à la lecture de versions contradictoires, le juge des référés a estimé qu'aucun des deux critères permettant d'agir en urgence n'est établi. Il n'y a pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent. Il a donc refusé d'ordonner les mesures demandées, et la demande de retrait est automatiquement tombée, puisque le juge n'a jamais reconnu qu'il s'agissait d'un obstacle illégitime à l'accès du local. Hysis doit ainsi verser 1 500 euros à Sadip pour ses frais d'avocat, plus les frais de procédure, tandis que sa demande de dommages-intérêts et celle de Sadip pour procédure abusive ont toutes deux été rejetées. Pour les membres de cette famille en partie déchirée, le rendez-vous est pris le 3 novembre 2026, où aura lieu une audience sur le fond du litige sera cette fois examiné.