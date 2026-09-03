Sur le plan de l’image, la caméra capture en définition 2,5K, avec un champ de vision de 125 degrés en diagonale et une ouverture f/1.0, favorable aux conditions de faible luminosité. Sa technologie MaxColor Vision permet de restituer des couleurs fidèles même en pleine nuit, sans recourir à un projecteur lumineux, contrairement à de nombreuses caméras concurrentes qui doivent illuminer la scène pour obtenir un rendu coloré. Un traitement anti-reflet réduit par ailleurs les reflets provoqués par la vitre elle-même, aussi bien de jour que de nuit.

La détection intelligente embarquée s’appuie sur une analyse IA effectuée directement sur l’appareil, capable de distinguer un humain, un véhicule ou un animal, avec des notifications détaillées selon le type d’événement détecté. La caméra propose également un enregistrement continu 24 heures sur 24, une fonction de pré-enregistrement qui capture les instants précédant le déclenchement d’une alerte, ainsi qu’une détection anti-vol dédiée. Le stockage s’effectue localement via une carte microSD, jusqu’à 256 Go, non fournie, avec une option d’abonnement cloud disponible pour ceux qui préfèrent une sauvegarde à distance. L’appareil s’intègre enfin aux assistants Alexa et Google Assistant, pour une consultation vocale rapide du flux vidéo.

Pas de date de sortie ni de prix pour le moment pour cette caméra qui devrait néanmoins être disponible avant la fin de l’année 2026.