Anker dévoile la eufy Window Camera E10, une caméra de sécurité conçue pour se fixer directement sur une vitre intérieure, sans perçage ni câblage extérieur. L’appareil surveille l’extérieur du domicile en s’appuyant sur une définition de 2,5K et une détection intelligente par IA.
Installer une caméra de surveillance extérieure implique généralement de percer un mur, de faire cheminer un câble ou de composer avec une fixation peu esthétique. La eufy Window Camera E10 contourne entièrement ce problème en misant sur un principe radicalement plus simple : se coller directement à l’intérieur d’une fenêtre, face à la rue ou au jardin, sans le moindre outil.
Une fixation en moins d’une minute, sans laisser de traces
Le montage de la caméra repose sur un adhésif Velcro réutilisable associé à un sticker sans résidu, pensé pour ne laisser aucune marque sur la vitre une fois retiré. Anker annonce un temps d’installation moyen inférieur à une minute, sans perçage ni dégât sur le mur ou l’encadrement. Un système de clips inclus permet également de ranger proprement le câble d’alimentation USB-C, livré avec trois mètres de longueur.
Une fois fixée, la caméra profite d’une inclinaison manuelle réglable de 0 à 25 degrés grâce à une molette arrière, sans nécessiter d’outil. Ce réglage permet d’orienter la vue vers le niveau du sol plutôt que de se contenter d’un simple plan horizontal, une différence notable pour repérer un colis déposé devant la porte ou surveiller un animal qui joue dans le jardin.
Un traitement anti-reflet intégré et une détection intelligente des mouvements
Sur le plan de l’image, la caméra capture en définition 2,5K, avec un champ de vision de 125 degrés en diagonale et une ouverture f/1.0, favorable aux conditions de faible luminosité. Sa technologie MaxColor Vision permet de restituer des couleurs fidèles même en pleine nuit, sans recourir à un projecteur lumineux, contrairement à de nombreuses caméras concurrentes qui doivent illuminer la scène pour obtenir un rendu coloré. Un traitement anti-reflet réduit par ailleurs les reflets provoqués par la vitre elle-même, aussi bien de jour que de nuit.
La détection intelligente embarquée s’appuie sur une analyse IA effectuée directement sur l’appareil, capable de distinguer un humain, un véhicule ou un animal, avec des notifications détaillées selon le type d’événement détecté. La caméra propose également un enregistrement continu 24 heures sur 24, une fonction de pré-enregistrement qui capture les instants précédant le déclenchement d’une alerte, ainsi qu’une détection anti-vol dédiée. Le stockage s’effectue localement via une carte microSD, jusqu’à 256 Go, non fournie, avec une option d’abonnement cloud disponible pour ceux qui préfèrent une sauvegarde à distance. L’appareil s’intègre enfin aux assistants Alexa et Google Assistant, pour une consultation vocale rapide du flux vidéo.
Pas de date de sortie ni de prix pour le moment pour cette caméra qui devrait néanmoins être disponible avant la fin de l’année 2026.
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