Selon une étude de Counterpoint Research, le marché mondial des objets connectés prêt-à-porter devrait générer plus de 1000 milliards de dollars de revenus cumulés entre 2026 et 2032, avec une croissance annuelle moyenne de 12%. Les montres connectées et les écouteurs sans fil resteront les catégories dominantes.
Les ventes ne vont pas exploser. Celles-ci devraient en fait progresser deux fois moins vite que les revenus (6% par an). En revanche, les fabricants misent sur des appareils plus chers, capables de détecter une anomalie de santé avant que l'utilisateur ne s'en aperçoive lui-même. Le consommateur est donc poussé à renouveler son matérielle fréquemment.
558 milliards de dollars : les montres et écouteurs dominent
Selon les analystes, les montres connectées et les écouteurs sans fil resteront les deux catégories dominantes du secteur, avec un total cumulé de 558 milliards de dollars entre 2026 et 2032. Il faut dire que l'usage de ces appareils est désormais bien installé. Counterpoint anticipe une hausse du prix moyen des montres, avec des capteurs de santé toujours plus précis. Les écouteurs, eux, ont moins de marge de manœuvre. La plupart des modèles proposent désormais les mêmes fonctions de base (réduction de bruit, son spatial, charge sans fil), ce qui limite les arguments pour justifier des prix plus élevés d'une génération à l'autre. Selon Mohit Agrawal, directeur de recherche chez Counterpoint, embarquer de l'IA dans un objet posé sur la peau relève d'abord d'un problème de chaleur et d'autonomie de batterie, avant d'être un enjeu logiciel.
Les lunettes connectées devraient générer 44 milliards de dollars de revenus d'ici 2032, soit près d'un cinquième des revenus totaux du secteur. Deux approches devraient se profiler, avec d'un côté les modèles sans écran, misant sur la caméra et l'audio pour des usages de traduction ou de navigation à prix contenu, et les lunettes à réalité augmentée, plus chères, pensées pour la productivité ou la formation. Au printemps dernier, nous apprenions que les lunettes IA d'Apple seraient finalement repoussées à fin 2027. La firme de Cupertino aurait d'ailleurs plusieurs projets dans les cartons, et notamment une bague connectée.
D'autres catégories devraient se développer. Les patchs de santé, des capteurs collés directement sur la peau, pourraient cumuler 120 milliards de dollars, les bagues connectées 44 milliards, les pendentifs IA 24 milliards et les chaussures connectées 18 milliards. Les bracelets d'activité plafonnent à 14 milliards, tandis que chaussettes, vêtements et ceintures connectés resteront chacun sous la barre des 10 milliards.
Chez Apple, la Watch et les AirPods dominent déjà les deux catégories les plus rentables du marché. Counterpoint estime que les AirPods dépasseront à eux seuls 100 milliards de dollars de revenus cumulés en 2026. La marque a par ailleurs déclaré 7,88 milliards de dollars de revenus pour son segment Wearables, Home and Accessories au troisième trimestre fiscal 2026, en hausse de 6% sur un an. Pour Counterpoint, la bataille commerciale des prochaines années se jouera moins sur les caractéristiques matérielles que sur la capacité des marques à proposer un logiciel interopérable et une gestion transparente des données.
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