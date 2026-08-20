Selon les analystes, les montres connectées et les écouteurs sans fil resteront les deux catégories dominantes du secteur, avec un total cumulé de 558 milliards de dollars entre 2026 et 2032. Il faut dire que l'usage de ces appareils est désormais bien installé. Counterpoint anticipe une hausse du prix moyen des montres, avec des capteurs de santé toujours plus précis. Les écouteurs, eux, ont moins de marge de manœuvre. La plupart des modèles proposent désormais les mêmes fonctions de base (réduction de bruit, son spatial, charge sans fil), ce qui limite les arguments pour justifier des prix plus élevés d'une génération à l'autre. Selon Mohit Agrawal, directeur de recherche chez Counterpoint, embarquer de l'IA dans un objet posé sur la peau relève d'abord d'un problème de chaleur et d'autonomie de batterie, avant d'être un enjeu logiciel.

Les lunettes connectées devraient générer 44 milliards de dollars de revenus d'ici 2032, soit près d'un cinquième des revenus totaux du secteur. Deux approches devraient se profiler, avec d'un côté les modèles sans écran, misant sur la caméra et l'audio pour des usages de traduction ou de navigation à prix contenu, et les lunettes à réalité augmentée, plus chères, pensées pour la productivité ou la formation. Au printemps dernier, nous apprenions que les lunettes IA d'Apple seraient finalement repoussées à fin 2027. La firme de Cupertino aurait d'ailleurs plusieurs projets dans les cartons, et notamment une bague connectée.