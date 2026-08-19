Entre le 14 juin et le 14 juillet 2026, Flare a mené une collecte passive sur les bornes accessibles publiquement. L'entreprise précise n'avoir jamais tenter de s'y connecter. Ses chercheurs ont identifié 1 000 points de terminaison OCPP dans 56 pays. Chaque point de terminaison est une interface de gestion accessible en ligne, et une seule de ces interfaces peut piloter plusieurs chargeurs à la fois. Le nombre réel de bornes concernées est donc bien plus élevé, mais pas précisé.

Sur ces 1 000 points, 720, soit 72%, répondent sans chiffrement de la couche transport (TLS). Ils laissent donc transiter en clair les jetons d'authentification, les commandes de session et, souvent, les accès aux systèmes de paiement.

Ces problèmes ont été observés sur un nombre restreint de plateformes. Le logiciel open source SteVe représente à lui seul 216 de ces 1 000 points, dont 167 sans chiffrement. Deux autres plateformes ajoutent 124 points, sans qu'aucun ne soit chiffré. À elles trois, ces solutions couvrent un tiers de l'échantillon. L'Allemagne arrive en tête avec 234 points, suivie des États-Unis (148), de la France (63) et de la Chine (46). Sorti en 2015, OCPP 1.6 ne prévoit aucun chiffrement natif et reste la version la plus répandue. Les versions 2.0.1 (2020) et 2.1 (2025) ajoutent une sécurité par certificat, mais restaient rares dans l'échantillon, faute de renouvellement du matériel.

Pour sécuriser les bornes, des chercheurs de l'université de Malaga proposent un système de surveillance par IA pour repérer les anomalies sur les plateformes toujours pilotées en OCPP 1.6J.