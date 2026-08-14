Le média économique allemand Wirtschaftswoche vient de publier un article dans lequel il explique que Porsche va mettre fin à la production du modèle Taycan à l'horizon 2030. « Il existerait un accord avec le comité d'entreprise, qui n’aurait toutefois pas encore été consigné par écrit » a-t-il ainsi précisé.

Un flou a longtemps persisté semble-t-il sur le destin de ce modèle en interne. La même source affirme ainsi que Porsche a à un moment hésité à transférer la production dans son usine de Leipzig, ou à tout simplement arrêter rapidement les assemblages. Finalement, c'est la fin en douceur d'ici quelques années qui aurait eu la faveur des dirigeants.