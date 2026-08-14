Encore un recul en vu dans le secteur de l'électrique. Porsche va en effet mettre fin au modèle Taycan dans quelques années.
En 2019, Porsche annonçait sa grande entrée dans le monde des voitures électriques en dévoilant le modèle Taycan. Un modèle qui a connu de belles années, mais qui a récemment eu du plomb dans l'aile, à tel point qu'à partir du printemps dernier, le constructeur allemand avait décidé d'adapter la production à la demande, avec des jours d'arrêt de la ligne d'assemblage lorsque c'est nécessaire. Et ces difficultés ont finalement entraîné Porsche vers une décision radicale.
Une fin de carrière programmée pour 2030 pour la Porsche Taycan
Le média économique allemand Wirtschaftswoche vient de publier un article dans lequel il explique que Porsche va mettre fin à la production du modèle Taycan à l'horizon 2030. « Il existerait un accord avec le comité d'entreprise, qui n’aurait toutefois pas encore été consigné par écrit » a-t-il ainsi précisé.
Un flou a longtemps persisté semble-t-il sur le destin de ce modèle en interne. La même source affirme ainsi que Porsche a à un moment hésité à transférer la production dans son usine de Leipzig, ou à tout simplement arrêter rapidement les assemblages. Finalement, c'est la fin en douceur d'ici quelques années qui aurait eu la faveur des dirigeants.
Les ventes de la Taycan se sont effondrées
Il faut dire que la Taycan a vu en quelques années ses ventes s'effondrer totalement. Celles-ci étaient ainsi encore il y a trois ans, en 2023, de 41 000 unités sur un an, pour reculer ensuite à 16 000 durant l'année 2025, et à 6000 pour le premier semestre 2026. Autant dire que l'avenir est maintenant très sombre pour le premier véhicule 100% électrique de Porsche.
Cette décision est la dernière en date qui illustre le tournant stratégique pris par le constructeur à partir de 2025. La société a en effet l'an dernier décidé de freiner son adoption du tout électrique et de prolonger dans le même temps son activité dans le thermique. Un nouvel horizon qui doit lui permettre de revenir à un meilleur bilan financier, après l'effondrement de son bénéficie opérationnel de plus de 90% en 2025.
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