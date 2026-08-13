Un protège-écran tiers, qui circule sur la Toile depuis quelques heures, révèle des découpes de caméra dans des emplacements pour le moins inattendus. Sur l'écran externe, la découpe apparaît dans le coin supérieur droit. Sur l'écran interne, elle se trouve dans le coin supérieur gauche. Si ces éléments se confirment, il s'agirait d'un changement radical par rapport à la tradition instaurée par la marque à la pomme.

Depuis le premier iPhone, la caméra frontale a toujours été placée en haut au centre de l'écran. Le Dynamic Island des modèles récents n'a d'ailleurs pas dérogé à cette règle. Positionner le capteur dans un coin représenterait une rupture avec cette convention, et pourrait poser des problèmes concrets lors des selfies de groupe, les utilisateurs risquant de ne pas regarder dans la bonne direction.