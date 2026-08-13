Le premier iPhone pliant d’Apple pourrait adopter une disposition inhabituelle pour ses caméras frontales. Une fuite liée à un accessoire laisse en effet penser que les capteurs seraient installés dans les coins des deux écrans.
L’iPhone Ultra fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois. Premier modèle pliable d’Apple, il devrait se distinguer sur plusieurs points des iPhone actuels, à commencer par son système photo. Le smartphone serait équipé de deux capteurs à l’arrière, un principal et un ultra grand-angle, ainsi que de deux caméras frontales, chacune associée à l’un de ses écrans. C’est justement l’emplacement de ces deux caméras frontales qui pourrait réserver une surprise, selon une nouvelle fuite.
iPhone Ultra : des caméras frontales déportées dans les coins ?
Un protège-écran tiers, qui circule sur la Toile depuis quelques heures, révèle des découpes de caméra dans des emplacements pour le moins inattendus. Sur l'écran externe, la découpe apparaît dans le coin supérieur droit. Sur l'écran interne, elle se trouve dans le coin supérieur gauche. Si ces éléments se confirment, il s'agirait d'un changement radical par rapport à la tradition instaurée par la marque à la pomme.
Depuis le premier iPhone, la caméra frontale a toujours été placée en haut au centre de l'écran. Le Dynamic Island des modèles récents n'a d'ailleurs pas dérogé à cette règle. Positionner le capteur dans un coin représenterait une rupture avec cette convention, et pourrait poser des problèmes concrets lors des selfies de groupe, les utilisateurs risquant de ne pas regarder dans la bonne direction.
Une caméra décentrée qui pourrait bouleverser les habitudes des utilisateurs
Le déport de la caméra sur l’écran interne répond à une contrainte physique évidente : le capteur ne peut pas être installé directement au niveau de la charnière. Son positionnement décalé s’explique donc naturellement par la conception de l’appareil. La situation est différente pour l’écran externe, où rien ne semble empêcher, en apparence, une intégration centrée. Si la fuite se confirme, Apple aurait donc fait le choix d’un placement similaire sur les deux écrans, au risque de bousculer les habitudes des utilisateurs.
Cette information doit toutefois être considérée avec prudence. Les fabricants d’accessoires tiers disposent rarement des plans définitifs des appareils et doivent souvent s’appuyer sur des informations partielles ou des estimations. Le protège-écran à l’origine de cette fuite ne constitue donc pas une confirmation officielle, et l’emplacement des caméras pourrait encore être différent sur le modèle final.
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