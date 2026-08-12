Sur l'ensemble de la période, les trojans et le riskware dominent les détections, sur Windows comme sur macOS. Surfshark décrit le riskware comme un outil légitime (logiciel de prise en main à distance, gestionnaire de mots de passe, utilitaire d'extraction de données) pouvant être détourné pour compromettre un système. Sur les sept mois cumulés, les trojans représentent 46,2% des détections Windows contre 24,7% sur macOS. Le riskware pèse quant à lui 18,8% sur Windows et 17,5% sur macOS, un écart nettement plus resserré.

Le détail mois par mois montre une progression continue de la part des trojans sur Windows : leur poids passe de 41,9% des détections en janvier à 49,5% en juillet, sans interruption dans cette hausse. Dans le même temps, la part des détections heuristiques, signalant un contenu au comportement suspect, recule, de 9,4% en janvier à 5,7% en juillet. Surfshark ne précise pas les raisons de cette évolution.