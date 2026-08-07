La force de LightSpy est de pouvoir s'adapter à différents types d'appareils électroniques pour y exploiter des failles. Il peut ainsi tout aussi bien attaquer des smartphones, des appareils Apple, des serveurs Linux que des ordinateurs tournant avec Windows.

« Ce logiciel espion est capable de dérober de grandes quantités d'informations sensibles à ses cibles, notamment des données de localisation précises, des messages de chat, des enregistrements d'écran et des mots de passe enregistrés. Les chercheurs ont également indiqué que le code permettait d'effacer et de détruire à distance les données stockées sur un appareil compromis » précise TechCrunch.

Un spyware létal qui a en plus une capacité à pénétrer des structures de plus en plus grande. Les chercheurs ont en effet détecté le logiciel espion dans des routeurs, ce qui est une première pour ce dernier. Et en trouvant un accès aux routeurs, LightSpy peut ensuite infecter tous les appareils connectés à ce réseau, dans un domicile ou dans un bureau de travail. De quoi créer une alerte ?