C'est un logiciel espion chinois particulièrement intrusif qui vient d'être détecté. LightSpy aurait été retrouvé dans plus d'une dizaine de nations.
En ce moment, il semble y avoir de l'activité du côté des acteurs de la cybercrimanilité installés en Asie Pacifique. À la fin du mois de juillet dernier, on apprenait ainsi que le gestionnaire de paquets npm avait été victime (selon Amazon) de cyberattaques nord-coréennes. Et du côté des voisins chinois, il y a aussi eu des initiatives cybercriminelles.
Le logiciel espion LightSpy répandu dans 13 pays, dont les États-Unis et des nations européennes
La firme américaine de cybersécurité Artic Wolf Netfworks a semble-t-il soulevé un lièvre, comme nous le rapporte TechCrunch. Elle affirme en effet que le logiciel espion (spyware) LightSphy, développé par des hackers liés à l'État chinois, serait sorti de ses frontières et aurait infecté 13 pays, dont les États-Unis et des pays européens.
Toujours selon la même source, LightSpy, dont on a entendu parler la première fois en 2018, et qui s'est depuis mué en véritable plateforme commerciale, aurait pris une nouvelle ampleur. Les hackers opéreraient ainsi au moins 117 serveurs dans différentes nations à travers la planète.
Pour la première fois, LightSpy a été identifié sur des routeurs
La force de LightSpy est de pouvoir s'adapter à différents types d'appareils électroniques pour y exploiter des failles. Il peut ainsi tout aussi bien attaquer des smartphones, des appareils Apple, des serveurs Linux que des ordinateurs tournant avec Windows.
« Ce logiciel espion est capable de dérober de grandes quantités d'informations sensibles à ses cibles, notamment des données de localisation précises, des messages de chat, des enregistrements d'écran et des mots de passe enregistrés. Les chercheurs ont également indiqué que le code permettait d'effacer et de détruire à distance les données stockées sur un appareil compromis » précise TechCrunch.
Un spyware létal qui a en plus une capacité à pénétrer des structures de plus en plus grande. Les chercheurs ont en effet détecté le logiciel espion dans des routeurs, ce qui est une première pour ce dernier. Et en trouvant un accès aux routeurs, LightSpy peut ensuite infecter tous les appareils connectés à ce réseau, dans un domicile ou dans un bureau de travail. De quoi créer une alerte ?
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.