Il y a dix ans à peine, qui connaissait le sigle TSMC et l'entreprise qui se cache derrière ? Aujourd'hui, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company est la plus importante fonderie au monde.

De sa production dépendent tous les groupes tech de la planète et des géants comme Apple ou NVIDIA se pressent pour signer de juteux contrats avec TSMC afin de sécuriser les lignes de production les plus modernes de ses usines. Des usines qui, justement, ne sont pas sans poser quelques problèmes aux principaux responsables du pays, Taïwan.

En effet, il est estimé qu'en 2024 – depuis TSMC a encore grandi – le groupe a consommé près de 25,6 milliards de kWh d'électricité en 2024, soit environ 9 % de toute l'électricité consommée à Taïwan. Alors que les besoins explosent avec l'essor de l'intelligence artificielle, le gouvernement de l'île vise à réduire cette pression de TSMC sur le réseau électrique national.

Pour ce faire, le gouvernement taïwanais prépare une évolution majeure de sa politique énergétique. Une révision de la loi serait en cours de préparation et si TSMC ne serait pas le seul visé, le groupe serait bien l'un des plus touchés.