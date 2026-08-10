Si vous souhaitez retrouver le plaisir des jeux portables, difficile de passer à côté de REDMAGIC. En quelques années, la marque s’est taillée une place de choix auprès des gamers en proposant des machines capables d’envoyer du lourd, tout en conservant leur aspect nomade.
Cette aventure se poursuit aujourd’hui avec une nouvelle recrue, la REDMAGIC Astra 2, une tablette qui compte bien se faire une place parmi les références.
L’offre de lancement à ne pas manquer
La REDMAGIC Astra 2 bénéficie d’une offre de lancement exclusive pour les joueurs les plus impatients.
Du 23 au 28 juillet 2026, il sera possible de récupérer à partir d'un euro dépensé un Early Bird Voucher offrant 30 € de réduction, un chargeur rapide 80 W offert, ainsi qu’un porte-clés REDMAGIC exclusif.
Les détenteurs du voucher profiteront également d’un accès anticipé de 24 heures pour commander la tablette avant l’ouverture des ventes mondiales.
- Early Bird : du 10 au 25 août 2026 (20h00 HKT / 8h00 EDT / 14h00 CEST)
- Accès Early Bird : 25 août 2026 (20h00 HKT / 8h00 EDT / 14h00 CEST)
- Disponibilité : 26 août 2026 (20h00 HKT / 8h00 EDT / 14h00 CEST)
Snapdragon 8 Elite Gen 5 : une puce taillée pour la puissance
La REDMAGIC Astra 2 s’impose tout simplement comme l’une des tablettes Android les plus puissantes du marché.
Pour atteindre ce niveau de performances, elle mise sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, un SoC gravé en 3 nm qui combine performances de pointe et maîtrise énergétique.
Au cœur de cette configuration se trouve un processeur Oryon de troisième génération associant deux cœurs haute performance et six cœurs basse consommation, avec une fréquence pouvant atteindre 4,6 GHz.
RedCore R4 : jusqu’à 40 % de performances en plus
Les performances graphiques, essentielles pour profiter d’une expérience fluide sur les jeux, sont au cœur des préoccupations. Le GPU Adreno répond présent avec un gain de performances pouvant atteindre 23 % par rapport à la génération précédente. Mais REDMAGIC ne s’arrête pas là !
La marque s’appuie sur sa puce maison RedCore R4 pour répartir intelligemment les ressources du processeur, du GPU, de la mémoire, du système de refroidissement et même de l’écran tactile, en fonction de la charge demandée.
Cette optimisation peut offrir jusqu'à 40 % de performances supplémentaires dans certains scénarios, et surtout apporter une fréquence d’images plus stable avec une latence réduite et une meilleure réactivité.
Pour compléter cette fiche technique musclée, la REDMAGIC Astra 2 peut embarquer jusqu'à 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. De quoi lancer plusieurs applications simultanément, conserver une large bibliothèque de jeux et réduire les temps de chargement.
Un refroidissement liquide inédit sur une tablette
Si vous êtes familier avec le gaming, vous savez à quel point la gestion thermique est déterminante. Maintenir des performances élevées sur la durée nécessite un système de refroidissement efficace, un défi encore plus complexe lorsqu’il s’agit d’un appareil portable.
Le refroidissement liquide reste depuis longtemps l'une des solutions les plus performantes pour dissiper la chaleur, mais son intégration dans une tablette aussi fine semblait jusqu’ici difficile à envisager.
REDMAGIC relève le défi avec un système reposant sur des canaux miniaturisés, fabriqués grâce à une technologie de découpe laser d'une précision micrométrique. Une micro-pompe assure la circulation du liquide afin d’évacuer la chaleur générée par les composants. La marque a renforcé la fiabilité de son système avec une membrane anti-perforation, conçue pour résister aux chutes. Des milliers de tests ont d’ailleurs été réalisés pour garantir sa robustesse.
L’ensemble est complété par une chambre à vapeur nouvelle génération, dotée d'une conception 4D qui permet d’augmenter son volume et donc d’améliorer la dissipation. REDMAGIC complète ce dispositif avec une couche de métal liquide, positionnée entre le processeur et la chambre à vapeur, afin d’accélérer les échanges thermiques.
Une dalle OLED qui claque : 185 Hz et 1 600 nits
La qualité d’affichage est cruciale sur un appareil mobile, et ça l’est d’autant plus sur une tablette gaming. La fréquence de rafraîchissement et la réactivité tactile tiennent un rôle déterminant, et REDMAGIC l’a bien compris.
8 300 mAh et charge 75 W : une autonomie qui fait plaisir !
La première Game Boy avait fait un choix assumé, miser sur un écran monochrome afin de limiter sa consommation énergétique et offrir aux joueurs de longues heures de jeu avec de simples piles. Depuis, l’autonomie est toujours restée un exercice d’équilibre entre performances, mobilité et endurance.
Avec l’Astra 2, la marque est parvenue à loger une imposante batterie de 8 300 mAh, capable d’offrir jusqu’à près de 10 heures d’utilisation quotidienne. De quoi profiter de longues sessions de jeu sans se soucier constamment de l’état de la batterie.
Et lorsqu’il faut faire le plein, une charge rapide 75 W permet de retrouver une autonomie totale en moins d’une heure.
L’immersion poussée à son maximum
Comment créer une expérience immersive sur une machine portable ?
La réponse repose sur plusieurs éléments, à commencer par l’audio. Avec ses deux haut-parleurs stéréo certifiés DTS:X Ultra, cette tablette est capable de délivrer un son riche, avec une spatialisation précise pour renforcer l’immersion en jeu. D’autant plus que le système N’Bass complète l’ensemble en apportant davantage de profondeur aux basses et une restitution sonore plus ample.
Mais l'immersion ne s’arrête pas au son. Les deux moteurs linéaires intégrés assurent un retour haptique 4D afin de retranscrire via des vibrations percutantes les actions à l’écran.
Enfin, pour ceux qui souhaitent profiter d’une expérience encore plus spectaculaire sur un écran externe, la REDMAGIC Astra 2 dispose d'une sortie DisplayPort prenant en charge un affichage jusqu’en 4K à 144 images par seconde. De quoi transformer la tablette en véritable station de jeu, aussi bien en mobilité qu’à la maison.
Pour profiter au mieux de la REDMAGIC Astra 2, ne manquez pas l'offre : 1€ dépensé vous offre 30 € de réduction, vous obtenez également un chargeur rapide 80 W offert, un porte-clé exclusif REDMAGIC lui aussi offert ainsi qu'un accès anticipé de 24h.
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