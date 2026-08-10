La marque s’appuie sur sa puce maison RedCore R4 pour répartir intelligemment les ressources du processeur, du GPU, de la mémoire, du système de refroidissement et même de l’écran tactile, en fonction de la charge demandée.

Cette optimisation peut offrir jusqu'à 40 % de performances supplémentaires dans certains scénarios, et surtout apporter une fréquence d’images plus stable avec une latence réduite et une meilleure réactivité.

Pour compléter cette fiche technique musclée, la REDMAGIC Astra 2 peut embarquer jusqu'à 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. De quoi lancer plusieurs applications simultanément, conserver une large bibliothèque de jeux et réduire les temps de chargement.

Un refroidissement liquide inédit sur une tablette

Si vous êtes familier avec le gaming, vous savez à quel point la gestion thermique est déterminante. Maintenir des performances élevées sur la durée nécessite un système de refroidissement efficace, un défi encore plus complexe lorsqu’il s’agit d’un appareil portable.

Le refroidissement liquide reste depuis longtemps l'une des solutions les plus performantes pour dissiper la chaleur, mais son intégration dans une tablette aussi fine semblait jusqu’ici difficile à envisager.