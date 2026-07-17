Les deux vulnérabilités permettent d’injecter des commandes dans le système d’exploitation. FortiSandbox ne filtre pas correctement certains caractères transmis dans une requête HTTP, si bien que des données ordinaires peuvent être interprétées comme des instructions à exécuter.

Dans le détail, CVE-2026-39808 touche une interface de programmation de FortiSandbox. CVE-2026-25089 affecte pour sa part l’interface web, plus précisément le traitement de données JSON par une fonction chargée de lancer une session VNC. Dans les deux cas, un attaquant peut envoyer une requête spécialement préparée pour exécuter ses propres commandes sur le système.

Une exploitation réussie pourrait alors permettre de modifier la configuration de l’équipement, d’y déposer du code malveillant ou d’accéder aux données qu’il traite. Les attaques peuvent être menées à distance, sans authentification ni intervention de l’utilisateur, ce qui vaut à chaque faille un score CVSS de 9,8 sur 10.

La société de renseignement sur les menaces Defused avait déjà observé des tentatives d’exploitation en juin. Leur inscription au catalogue KEV de la CISA confirme désormais officiellement leur utilisation dans des attaques.