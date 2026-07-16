Imagine-t-on un ancien ministre des Affaires étrangères français changer de carrière, et devenir un haut responsable d'un géant chinois ? En tout cas, en Hongrie, c'est possible. L'ancien chef de la diplomatie de Viktor Orban, Peter Szijjarto, vient en effet de quitter la politique après 12 ans en tant que ministre des Affaires étrangères.

Âge de 47 ans, il a démissionné de son poste de député, après avoir reçu une « offre extrêmement prestigieuse ». Et l'on apprend aujourd'hui qu'elle émanait de BYD, Peter Szijjarto devenant en effet son directeur exécutif des relations extérieures et du développement des nouvelles activités. Une promotion qui n'est pas passée inaperçue dans son pays.