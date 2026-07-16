Jusqu'où BYD est-il allé pour s'installer sur le continent européen ? C'est la question qui se pose quand on voit le nouveau recrutement effectué en Hongrie.
Le géant chinois des voitures électriques BYD, devenu numéro 1 mondial du secteur l'an dernier, veut se développer en priorité au niveau du continent européen. Et pour ce faire, il veut disposer de plus de sites de production chez nous - ce qui pourrait bénéficier à la France -, ne comptant à cette heure qu'une usine européenne, en Hongrie. Et c'est dans ce pays que la marque crée aujourd'hui le scandale.
L'ancien ministre des Affaires étrangères de Viktor Orban recruté par BYD
Imagine-t-on un ancien ministre des Affaires étrangères français changer de carrière, et devenir un haut responsable d'un géant chinois ? En tout cas, en Hongrie, c'est possible. L'ancien chef de la diplomatie de Viktor Orban, Peter Szijjarto, vient en effet de quitter la politique après 12 ans en tant que ministre des Affaires étrangères.
Âge de 47 ans, il a démissionné de son poste de député, après avoir reçu une « offre extrêmement prestigieuse ». Et l'on apprend aujourd'hui qu'elle émanait de BYD, Peter Szijjarto devenant en effet son directeur exécutif des relations extérieures et du développement des nouvelles activités. Une promotion qui n'est pas passée inaperçue dans son pays.
Peter Magyar monte au créneau pour dénoncer cette embauche
Et pour cause, c'est le tout nouveau premier ministre Peter Magyar qui s'est emparé du dossier, et qui a dénoncé un conflit d'intérêt. Il accuse ainsi Peter Szijjarto d'avoir « défendu les intérêts » de BYD quand il était en poste, ayant ainsi « contribué à l'obtention de subventions considérables ». Sarcastique, il a ajouté que « la seule différence par rapport à avant, c'est que désormais Peter Szijjarto ne sera plus payé par le peuple hongrois, mais par son véritable employeur ».
Pour rappel, BYD aurait au total réussi à obtenir quelque 400 millions d'euros d'aides de la part du gouvernement hongrois sous Viktor Orban, ce qui aurait permis la création de son usine de Szeged. Peter Szijjarto a été un acteur important des négociations entre la Hongrie et la Chine, ainsi qu'entre son gouvernement et BYD, pour la mise en place de cette usine.