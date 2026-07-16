Longtemps, les kits solaires ont été perçus comme une solution d’appoint. Avec le Bluetti Balco 260, l’ambition est toute autre, à savoir produire, stocker et gérer intelligemment l’énergie pour alimenter cette fois une bonne partie des équipements du quotidien.
L’autoconsommation solaire séduit de plus en plus de particuliers, mais de nombreux foyers hésitent encore à franchir le pas. Entre les contraintes d’installation, les performances parfois limitées des premiers kits et les interrogations sur les économies réelles, les freins restent nombreux. Avec son Balco 260 présenté en mai dernier, Bluetti entend bien démocratiser l’énergie solaire de balcon (ou de terrasse) grâce à une solution clé en main, pensée aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires.
Contrairement aux premières générations de kits plug-and-play, souvent limitées à alimenter quelques petits appareils, le Balco 260 va nettement plus loin. Tout en respectant la limite réglementaire de 800 W injectés sur le réseau, il peut délivrer jusqu’à 2 300 W de puissance en sortie hors réseau grâce à la combinaison de sa batterie de 1 200 W.
Une capacité suffisante selon la marque pour faire fonctionner simultanément des appareils particulièrement énergivores comme un réfrigérateur, un climatiseur mobile, un four à micro-ondes ou encore plusieurs ventilateurs.
L’autre bonne nouvelle, c’est que le système est évolutif. Jusqu’à six unités Balco 260 peuvent ainsi être reliées afin d’augmenter les capacités de stockage et d’adapter l’installation aux besoins du foyer.
Une solution pensée pour maximiser les économies d’énergie
Si l’objectif premier d’une installation solaire reste la réduction de la facture d’électricité, encore faut-il que l’énergie produite soit exploitée efficacement. C’est précisément sur ce point que Bluetti met l’accent avec le Balco 260.
Grâce à un rendement annoncé de 96,1 %, la quasi-totalité de l’énergie produite est utilisée pour alimenter le logement ou recharger la batterie. La consommation en veille est, elle aussi, particulièrement contenue avec seulement 14,5 W, soit jusqu’à 58 % de moins que certains systèmes concurrents. Cela permet moins de pertes, davantage d’énergie réellement valorisée et, à terme, des économies plus importantes.
Le constructeur estime qu’en associant le Balco 260 à ses batteries d’extension, les économies annuelles peuvent atteindre jusqu’à 1 632 € (selon le profil de consommation, l’ensoleillement et la configuration choisie). Le système embarque également un gestionnaire intelligent de l’énergie (AI-EMS). Celui-ci analyse les tarifs d’électricité en temps réel ainsi que les prévisions météorologiques afin d’optimiser automatiquement les périodes de charge et de décharge.
Depuis l’application mobile, l’utilisateur peut également personnaliser le fonctionnement selon ses habitudes en privilégiant la recharge solaire durant la journée, en stockant l’électricité pendant les heures creuses ou encore en restituant cette énergie lorsque les tarifs deviennent plus élevés.
Une installation accessible à tous, sans travaux
L’un des principaux atouts du Balco 260 réside dans sa simplicité d’installation. Aucune intervention lourde n’est nécessaire, aucun perçage à l’horizon et même le recours à un électricien n'est nullement indispensable. Une approche particulièrement intéressante pour les locataires, puisqu’aucune modification permanente du logement n'est requise.
L’installation repose sur quelques étapes très simples. Il suffit d’abord de fixer les panneaux solaires sur le garde-corps du balcon ou de les positionner à l’endroit le plus ensoleillé grâce aux supports fournis. Les différents câbles préconfigurés viennent ensuite se connecter directement à l’unité principale.
Enfin, il ne reste plus qu’à brancher le Balco 260 sur une prise murale classique, en intérieur comme en extérieur, selon la configuration retenue. Dès lors, l’énergie solaire produite est immédiatement utilisée par le logement, sans aucun réglage particulier. Pour suivre précisément la consommation du logement, Bluetti fournit également un compteur magnétique qui se fixe directement sur le compteur électrique existant, sans manipulation complexe.
C’est cette simplicité d’installation qui permet de rendre l’autoconsommation beaucoup plus accessible, même à des utilisateurs n’ayant aucune expérience dans le domaine des installations photovoltaïques (et plus globalement pour tous ceux n’ayant pas l’étoffe d’un bricoleur).
Prix, packs de lancement et offres exclusives Clubic
Le Bluetti Balco 260 est officiellement disponible depuis ce 13 juillet 2026 sur la boutique officielle de la marque. Pour son lancement, il est proposé au tarif promotionnel de 889 € après application du bon de 510 €, contre un prix public annoncé de 1 399 € une fois l’offre de lancement terminée.
En effet, en tant que lecteurs de Clubic, vous bénéficiez non pas d’une, mais de deux offres promotionnelles exclusives :
- Avec BALCLUBIC, vous profitez de 510 € de réduction sur le Balco 260 seul, ainsi que sur tous les packs Balco 260 (offre valable jusqu’au 30 septembre 2026)
- Avec BLUETTICLUBIC, vous profitez de 5 % de réduction sur l’ensemble des produits Bluetti.
(Ces deux codes promotionnels ne sont pas cumulables.)
Plusieurs packs Balco 260 sont proposés à prix barré (après application du bon de 510 €) afin de répondre à différents profils d’utilisateurs :
- Kit Storage Upgrade : Balco 260 + batterie d’extension BC260 à 1 689 € au lieu de 2 199 €, pour augmenter la capacité de stockage jusqu’à 5 120 Wh.
- Starter Kit : Balco 260 accompagné de deux panneaux solaires de 450 W à 1 059 € au lieu de 1 569 €, soit une configuration idéale pour débuter l’autoconsommation.
- SolarMax Kit : Balco 260 avec quatre panneaux de 450 W à 1 289 € au lieu de 1 799 €, afin de profiter d’une production solaire pouvant atteindre 1 800 W.
- SavingMax Kit : Balco 260, batterie BC260 et quatre panneaux de 450 W à 1 989 € au lieu de 2 499 €, pour maximiser l’autoconsommation et limiter le recours au réseau électrique.