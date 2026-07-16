Contrairement aux premières générations de kits plug-and-play, souvent limitées à alimenter quelques petits appareils, le Balco 260 va nettement plus loin. Tout en respectant la limite réglementaire de 800 W injectés sur le réseau, il peut délivrer jusqu’à 2 300 W de puissance en sortie hors réseau grâce à la combinaison de sa batterie de 1 200 W.

Une capacité suffisante selon la marque pour faire fonctionner simultanément des appareils particulièrement énergivores comme un réfrigérateur, un climatiseur mobile, un four à micro-ondes ou encore plusieurs ventilateurs.