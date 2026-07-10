La guerre des navigateurs est l'une des batailles les plus acharnées de l'histoire du logiciel, et aussi l'une des plus monotones dans ses conclusions. Microsoft a dominé avec Internet Explorer pendant dix ans (et en a payé le prix devant les régulateurs américains et européens), Mozilla a construit tout un mouvement autour de Firefox, Google a renversé la table avec Chrome en 2008. Depuis, la table n'a plus bougé : en consultant notre comparatif des meilleurs navigateurs web, Chrome dépasse 60 % du marché français et 71 % du marché mondial selon StatCounter. Face à des logiciels à la base utilisateur bien ancrée, les navigateurs IA ont lancé leur tentative en 2025, avec l'idée que l'agent autonome serait l'argument manquant depuis Chrome, tandis que Google serait trop effrayé de bousculer les habitudes de ses utilisateurs (et de perdre des parts de marché).

Le 21 octobre 2025, OpenAI lançait Atlas. Le 9 juillet 2026, neuf mois et dix-neuf jours plus tard, soit un an jour pour jour après le lancement de Comet par Perplexity, la société annonçait la dépréciation du navigateur pour le 9 août. La coïncidence de la date n'est probablement pas intentionnelle, mais elle résume bien la nature de la concurrence entre les deux produits : ils sont nés ensemble, et l'un d'eux n'a pas tenu.

Atlas, Comet, Dia : la saison des victimes et des replis

Pour comprendre l'étendue de l'échec, il faut revenir à mars 2026. La sortie de Comet sur iOS avait propulsé le navigateur de Perplexity jusqu'à la troisième place de l'App Store américain, un score de lancement remarquable pour un produit aussi jeune. Puis les chercheurs de Zenity Labs et LayerX ont exposé, en quelques jours, la face cachée du produit. Le « CometJacking » désigne la technique permettant, via une simple URL malveillante ou une invitation Google Agenda piégée, d'exfiltrer des sessions Gmail, des mots de passe et même des coffres 1Password à travers l'agent autonome du navigateur, sans interaction de l'utilisateur. La vulnérabilité avait en réalité été signalée à Perplexity dès août 2025, sans que la correction ne soit publiée avant la sortie iOS. Le 11 mars 2026, un tribunal fédéral américain a ordonné à Perplexity de désactiver les achats automatisés sur Amazon. Comet existe toujours, mais son élan grand public ne s'en est pas remis.

Du côté d'Atlas, la trajectoire a été similaire dans ses problèmes, plus discrète dans son dénouement. L'Electronic Frontier Foundation avait alerté dès le lancement sur les « souvenirs » que le navigateur stockait de chaque page visitée, y compris, lors de tests, des informations d'inscription à des services de planification familiale et des noms de médecins réels. OpenAI a même développé un agent IA spécialisé dans la détection de ses propres failles de sécurité, reconnaissant au passage que les injections de prompt resteraient « un problème permanent ». Ce n'est pas exactement le genre de communication qui incite à confier ses emails et ses formulaires bancaires à un agent web autonome.

Dia, de son côté (The Browser Company, racheté 610 millions de dollars par Atlassian en septembre 2025), a su lire la direction avant les autres. Sa feuille de route a progressivement glissé vers l'entreprise (intégration Jira, admin controls, fonctionnalités SaaS) renonçant à toute prétention au marché grand public. Une niche cohérente, mais très éloignée du rêve initial du « navigateur IA pour votre grand-mère ».

Pourquoi le format avait tort dès le départ

Notre dossier de fin 2025 posait la question sans détour : Atlas qui mettait seize minutes pour réserver une table de restaurant, Comet qui peinerait à ajouter trois produits à un panier, Opera Neon qui inventait le numéro de téléphone d'un établissement. Le diagnostic des performances était juste, mais il manquait l'essentiel : les performances n'étaient pas le vrai problème. C'était le contenant.

Pour convaincre quelqu'un de changer de navigateur, il faut un avantage qui dépasse la friction du déménagement : importer ses favoris, ses mots de passe, réapprendre les raccourcis, accepter que l'outil lise tout ce qu'on consulte. Or, les navigateurs IA n'offraient pas un avantage structurellement supérieur à ce que les navigateurs existants allaient absorber de toute façon. En juin 2026, Google annonçait la disponibilité de sa fonctionnalité « auto browse » directement dans Chrome sur Android, avec un déploiement prévu sur 200 millions d'appareils (Pixel 10 et Galaxy S26) d'ici la fin de l'année. Edge Copilot Mode reproduit les fonctions d'agent depuis des mois. L'analogie avec l'histoire du logiciel tient : Internet Explorer n'a pas tué les applications de bureau, il les a absorbées dans sa fenêtre. Chrome est en train de faire exactement la même chose avec les agents IA mais en étant, cette fois, du bon côté de la table.

La preuve la plus nette est fournie par OpenAI elle-même. Dans la foulée de l'annonce de la fermeture d'Atlas, le 9 juillet, la même société présentait ChatGPT Work et une nouvelle app desktop reprenant précisément les fonctions du navigateur défunt sans demander aux utilisateurs de changer de navigateur. La leçon qu'on en tire : l'agent IA n'avait pas besoin d'un nouveau contenant, il avait besoin d'une plateforme que trois milliards de personnes utilisent déjà.

Ce que ça change si vous utilisiez Atlas

Si Atlas fait partie de vos habitudes, vous avez jusqu'au 9 août pour exporter vos données : favoris, historique, réglages mémorisés. OpenAI n'avait pas encore publié les modalités exactes au moment de ces lignes ; le point de départ logique reste les paramètres de compte et la page support d'OpenAI.

Pour la continuité des usages, l'extension Chrome de ChatGPT, lancée le même 9 juillet qu'Atlas était enterré (et présentée dans la continuité de ce dernier), couvre les fonctions de résumé de page et de questions contextuelles. ChatGPT Work reprend le volet productivité pour les utilisateurs professionnels. Quant aux navigateurs IA qui subsistent et à leurs pratiques d'accès au contenu, Comet reste téléchargeable et Dia disponible sur Mac, mais aucun n'a encore trouvé de modèle de croissance grand public convaincant.

Si l'histoire des navigateurs IA devait tenir en une ligne : des acteurs ont voulu prendre le navigateur à Google, et c'est Google qui leur a pris les agents IA.