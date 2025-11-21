Alors qu'OpenAI vient de lancer GPT-5.1 Pro, l'entreprise déploie une mise à jour majeure pour Atlas, son navigateur IA sur Mac. Neuf nouvelles fonctionnalités débarquent, dont une qui en dit long sur la stratégie de l'entreprise : la possibilité de définir Google comme moteur de recherche par défaut.
Pour OpenAI, c'est l'heure des compromis : les internautes sur le navigateur Atlas n'auront plus besoin de tirer un trait sur Google.
OpenAI se rapproche stratégiquement de son ennemi
L'interface du navigateur web affiche désormais des onglets verticaux dont la taille s'ajuste dans une barre latérale modulable. On imagine que pour OpenAI, il s'agit de courtiser les déçus d'Arc browser. En parallèle, Atlas intègre la gestion des passkeys iCloud pour simplifier l'authentification sur les applications Web.
Si vous migrez depuis Google Chrome, le processus inclut dorénavant le transfert des extensions. Notons aussi une nouvelle section pour gérer les téléchargements. Côté navigation, deux raccourcis font leur apparition : Shift + clic pour sélectionner plusieurs onglets, et Control + Tab pour revenir à l'onglet précédent.
Surtout, le navigateur Atlas permet maintenant de configurer Google comme moteur de recherche par défaut. Et cela peut paraître surprenant puisqu'Open AI se positionne frontalement contre Google et a même contraint le géant de Mountain View à accélérer ses travaux sur Gemini. OpenAI positionne donc également son navigateur comme une alternative à Google Chrome.
Il semblerait toutefois que les habitudes aient la vie dure. Si l'utilisation d'un chatbot IA peut s'avérer particulièrement pratique pour obtenir une réponse, OpenAI a oublié un élément clé : Google n'est pas simplement un moteur de recherche, mais une porte d'entrée sur le web pour beaucoup d'internautes. Or plutôt que de voir un texte se générer sous leurs yeux, ils sont parfaitement satisfaits avec une simple liste de liens retournée en moins d'une seconde.
En introduisant cette nouvelle option (et en permettant une migration plus fluide avec les extensions) OpenAI pourrait ainsi vouloir adoucir la transition pour les utilisateurs historiques de Chrome afin de les retenir davantage sur son navigateur. Et ça serait déjà un véritable tour de force, d'autant qu'en parallèle du moteur par défaut, Atlas met déjà bien en avant son panneau latéral de droite, lequel gagne d'ailleurs en réactivité via cette mise à jour.