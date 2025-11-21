L'interface du navigateur web affiche désormais des onglets verticaux dont la taille s'ajuste dans une barre latérale modulable. On imagine que pour OpenAI, il s'agit de courtiser les déçus d'Arc browser. En parallèle, Atlas intègre la gestion des passkeys iCloud pour simplifier l'authentification sur les applications Web.

Si vous migrez depuis Google Chrome, le processus inclut dorénavant le transfert des extensions. Notons aussi une nouvelle section pour gérer les téléchargements. Côté navigation, deux raccourcis font leur apparition : Shift + clic pour sélectionner plusieurs onglets, et Control + Tab pour revenir à l'onglet précédent.

Surtout, le navigateur Atlas permet maintenant de configurer Google comme moteur de recherche par défaut. Et cela peut paraître surprenant puisqu'Open AI se positionne frontalement contre Google et a même contraint le géant de Mountain View à accélérer ses travaux sur Gemini. OpenAI positionne donc également son navigateur comme une alternative à Google Chrome.