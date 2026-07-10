MattS32

Au niveau de la copropriété, il me semble que dès lors qu’on perce un mur porteur (et les murs extérieurs, ils sont rarement non porteurs…), il faut l’autorisation de la copro, car un mur porteur n’est pas considéré comme une partie privative. Donc l’absence de besoin d’autorisation de la copro, ça reste jouable si on peut passer à travers une fenêtre, mais s’il faut passer à travers un mur, autorisation nécessaire. Attention aussi au statut des balcons et terrasses. Dans certaines copropriétés, ils sont considérés comme des parties communes dont un copropriétaire à la jouissance exclusive (c’est plus pratique pour décider de certains travaux d’entretien/réparation) et non comme parties communes. Je ne sais pas si c’est une approche courante, mais dans les deux dernières copro où j’ai vécu, c’était le cas.

Un point important par contre, c’est que dès lors qu’un copropriétaire a été autorisé, il n’y a plus besoin d’autorisation pour toute autre installation, tant qu’on est sur les mêmes caractéristiques que lui.

Attention aussi au code de la santé publique, qui fixe des normes de niveau sonore. Si votre clim augmente de plus de 3 dBA le niveau sonore chez un voisin la nuit (et ce « chez » inclus les éventuelles parties communes extérieures, mais aussi l’intérieur fenêtres ouvertes, pas seulement fenêtres fermées), ce voisin peut exiger son extinction nocturne. Et le jour, c’est +5 dBA.

Enfin, si l’immeuble est mal foutu, il peut y avoir d’autres petites blagues… Ma clim évacue ses condensats via le tuyau d’évacuation d’eau du balcon, sauf que quand l’immeuble a été dessiné, ils n’ont pas pensé à décaler ces tuyaux d’un balcon à l’autre. Du coup les gouttes tombent sur le tuyau du balcon d’en-dessous, et le voisin est venu se plaindre de ce bruit là (solution heureusement simple, et fournie d’ailleurs par le voisin lui même, qui avait des chutes : glisser dans le tuyau un second tuyau 5 cm plus long, et hop, les gouttes tombent un peu plus loin).

Et au passage, sur ce point aussi il peut y avoir des subtilités au niveau de la copropriété, certaines imposent la récupération des condensats dans un bac ou leur évacuation via les eaux usées, ce qui peut complexifier un peu l’installation.