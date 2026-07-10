Si vous êtes à la recherche d’une licence officielle pour un logiciel sans en payer le prix fort, vous voici à la bonne adresse. Découvrez SOS Ordinateur, une entreprise française qui propose des clés de logiciel à prix réduit.
Depuis 16 ans, l’entreprise française SOS ORDINATEUR STORE vous propose de nombreux logiciels à tarifs attractifs. L’objectif est de vous permettre de vous équiper avec des clés d’activation vérifiées, abordables, et une livraison rapide, envoyées instantanément après votre commande.
Achetez votre logiciel en toute sérénité
D’où proviennent les licences vendues par SOS ORDINATEUR STORE ?
Contrairement aux achats sur les plateformes officielles de leurs éditeurs respectifs, SOS ORDINATEUR STORE vous permet d’obtenir des prix significativement plus bas.
Pourtant, les produits proposés sont bel et bien neufs. De fait, ces tarifs poids plume ont pour origine un achat, par SOS ORDINATEUR STORE, auprès de fournisseurs professionnels européens. Ainsi, les licences sont obtenues à prix négociés, sans marge abusive, et l'entreprise vous en fait profiter.
De plus, l’achat d'une licence est systématiquement accompagné de sa facture, ce qui permet d’obtenir sa traçabilité.
Puis-je avoir confiance en ce prestataire ?
SOS ORDINATEUR STORE est une entreprise vérifiée, dont le numéro de SIRET est disponible sur son site internet. Au besoin, vous retrouverez également, sur sa page Trustpilot, 46 avis certifiés de clients relatant leur expérience. Une note de 4,8/5 est relevée au 6 juillet 2026.
Le paiement sur le site internet est sécurisé par un chiffrement avec AES-256. Concernant les clés d’activation, celles-ci vous sont envoyées par mail, instantanément après votre achat. Songez bien à vérifier vos spams, surtout s’il s’agit d’un premier acha…
En cas de problème, SOS ORDINATEUR STORE peut être contacté par téléphone, 6 jours sur 7, au 09 72 59 10 73. Son service client est francophone. Sinon, vous pouvez opter pour une prise de contact par mail, à l’adresse contact@sos-ordinateur.store à toutes fins utiles.
Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est activée suite à votre achat. En cas de clé défaillante, SOS ORDINATEUR STORE s’engage à vous la remplacer, ou à vous la rembourser si le logiciel n’est plus disponible.
Enfin, et c’est une bonne nouvelle pour les débutants en informatique, la marque vous propose un service d’installation de votre logiciel sur votre ordinateur à l’aide d'un technicien à distance. Le rendez-vous peut être pris en moins de 24h, 6 jours sur 7, avec une installation en moins de 30 minutes en moyenne. Il vous est proposé à 14,90 €.
Ainsi, de votre achat jusqu’au lancement de votre logiciel, SOS ORDINATEUR STORE vous propose un parcours efficace et rassurant.
Quelles sont les licences proposées par SOS ORDINATEUR STORE ?
L'entreprise met à votre disposition une grande variété de logiciels sous macOS et Windows, notamment des antivirus, des suites bureautiques et des systèmes d’exploitation.
Sur le plan budgétaire, vous obtenez un prix réduit par rapport aux tarifs pratiqués par les plateformes officielles. Vous pouvez aussi compter sur une TVA incluse d’office afin de connaître votre budget.
À titre d'exemple, le système d’exploitation Windows 10 Pro vous est proposé à partir de 9,90 € pour une licence. La suite bureautique Microsoft Office 2021 est disponible à partir de 24,99 € seulement pour une clé d'activation. N'hésitez pas à comparer les prix, sachant qu’en ce moment, le code promo ETE25 vous permet d’obtenir une réduction de - 25 % sur le prix net de votre produit.
De même, une réduction de - 20 % peut être appliquée pour votre premier achat en vous inscrivant à la newsletter de SOS ORDINATEUR STORE. Vous pouvez également bénéficier d’un tarif dégressif en achetant un pack de plusieurs licences d'un même produit ou thématique.
Prenez en compte que SOS ORDINATEUR STORE vous précise la nature de votre licence. Celle-ci peut être pour un achat à vie, incluant les mises à jour du logiciel. Cela vaut notamment pour les suites bureautiques Microsoft Office, ou encore les systèmes d’exploitation Windows.
Dans d’autres, il peut s’agir d’un abonnement, renouvelable à votre guise. Cela est le cas pour les antivirus, ou encore les suites bureautiques Microsoft 365.
Adaptez donc votre achat à votre besoin, ainsi qu’aux capacités de votre ordinateur, notamment la version du système d’exploitation, la mémoire vive (RAM), ou encore l’espace de stockage. Le processus d’installation est, au besoin, disponible dans chaque fiche produit, et rappelé dans un guide reçu dans votre mail d’achat.