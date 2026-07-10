SOS ORDINATEUR STORE est une entreprise vérifiée, dont le numéro de SIRET est disponible sur son site internet. Au besoin, vous retrouverez également, sur sa page Trustpilot, 46 avis certifiés de clients relatant leur expérience. Une note de 4,8/5 est relevée au 6 juillet 2026.

Le paiement sur le site internet est sécurisé par un chiffrement avec AES-256. Concernant les clés d’activation, celles-ci vous sont envoyées par mail, instantanément après votre achat. Songez bien à vérifier vos spams, surtout s’il s’agit d’un premier acha…

En cas de problème, SOS ORDINATEUR STORE peut être contacté par téléphone, 6 jours sur 7, au 09 72 59 10 73. Son service client est francophone. Sinon, vous pouvez opter pour une prise de contact par mail, à l’adresse contact@sos-ordinateur.store à toutes fins utiles.

Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est activée suite à votre achat. En cas de clé défaillante, SOS ORDINATEUR STORE s’engage à vous la remplacer, ou à vous la rembourser si le logiciel n’est plus disponible.

Enfin, et c’est une bonne nouvelle pour les débutants en informatique, la marque vous propose un service d’installation de votre logiciel sur votre ordinateur à l’aide d'un technicien à distance. Le rendez-vous peut être pris en moins de 24h, 6 jours sur 7, avec une installation en moins de 30 minutes en moyenne. Il vous est proposé à 14,90 €.

Ainsi, de votre achat jusqu’au lancement de votre logiciel, SOS ORDINATEUR STORE vous propose un parcours efficace et rassurant.