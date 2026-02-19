Trop souvent, les solutions de cybersécurité pour Mac sont des logiciels initialement développés pour Windows, plus ou moins bien adaptés à l'environnement de macOS et aux performances variables. Avec Moonlock, vous avez un compagnon de choix à votre main pour prendre de bonnes habitudes concernant votre sécurité en ligne.
Et pour cause, MacPaw est l'un des éditeurs les plus proches, concernant son développement de logiciel, de ce que pourrait proposer la Pomme elle-même. Alors, passez dès à présent à Moonlock pour renforcer votre cybersécurité sur votre Mac au quotidien.
Avec un antivirus spécialement développé pour macOS, vous obtenez un haut niveau de protection face aux menaces en ligne. Vous profitez en plus d'une solution pleinement intégrée dans votre environnement Apple pour une prise en main facilité et un respect de votre Mac.
Pour obtenir Moonlock, en plus d'un essai gratuit de 7 jours, vous pouvez opter pour un abonnement annuel dégressif à mesure que vous équipez plus ou moins de Mac d'une traite, ou bien procéder à un achat définitif.
Alors, voyons à présent les bonnes surprises que vous réserve MacPaw avec sa solution de cybersécurité Moonlock.
Les points forts de Moonlock :
- Solution de cybersécurité native pour macOS
- Interface particulièrement intuitive
- Prix dégressif en équipant plusieurs Mac d'une traite
Il y a plus que 5 bonnes raisons de faire confiance à Moonlock pour votre cybersécurité !
Allez à l'essentiel et luttez efficacement contre les virus
Les années passent, et la légende reste la même ; les appareils sous macOS n'auraient pas besoin de protection contre les malwares. Alors, que l'on soit clair une bonne fois pour toutes, comme tout appareil connecté, un ordinateur sous macOS est exposé à de potentiels virus.
Maintenant, il convient d'admettre qu'Apple met en place un environnement surveillé, régulièrement mis à jour, et que son App Store fait la chasse aux développeurs frauduleux comme aux logiciels incertains avec une efficacité certaine.
Pour autant, aucun antivirus n'est fourni avec macOS, et dans cette perspective, surtout que les Mac sont des appareils pour le moins coûteux, il devient particulièrement intéressant de les équiper avec une solution de cybersécurité digne de ce nom.
Avec Moonlock, vous obtenez une solution certes encore jeune sur le marché, puisque cette dernière a été lancée en octobre 2025, mais déjà prête à riposter face aux virus.
Après avoir été passée au crible par l'organisme de référence AV-Test, Moonlock décroche un 5,5/6 en Protection, avec 99% des échantillons de menaces en ligne détectés.
La perfection est donc frisée, et Moonlock ne fait aucune erreur sur les alertes injustifiées et autres faux positifs. Ce logiciel va donc à l'essentiel pour vous permettre de dénicher les malwares, les placer en quarantaine comme les éliminer, ce qui est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs débutants.
Un service pensé pour se fondre parmi les app' de votre Mac
C'est la signature de MacPaw. Avec Moonlock, l'éditeur poursuit sa lancée en vous proposant un logiciel nativement développé pour macOS. Le principal point positif, c'est que vous bénéficiez ainsi d'un produit pensé pour optimiser le bon fonctionnement de votre Mac.
Plus encore, votre prise en main est optimisée par la dimension intuitive de votre application Moonlock. Dès le processus d'installation, tout est pensé sur le mode du « plug and play ».
Une interface moderne, des menus clairs, un tableau de bord synthétique, voilà ce qui facilite une utilisation simplifiée au quotidien de votre solution anti-malwares.
Vous retrouvez 3 niveaux d'analyse disponibles, une zone de quarantaine, la synthèse des suppressions, avec un objectif de clarté à votre égard pour vous aider à prendre la meilleure décision face à un potentiel virus.
Ajustez vos paramètres de sécurité avec finesse
Moonlock dispose de fonctionnalités additionnelles pour vous aider à renforcer votre cybersécurité, ce qu'incarne l'Inspecteur réseau. Son objectif est de dénicher puis bloquer tout trafic émanant d'une application ou d'un site Web que vous visitez, vers certains pays.
Le principal intérêt de ce que l'on pourrait assimiler à un pare-feu géographique est de réduire le risque d'arnaque ou de collecte d'information.
Toujours du côté de la cybersécurité, vous trouverez, dans votre application Moonlock, un paramétrage ajustable des différentes composantes système de votre Mac. Ainsi, Moonlock analyse de fond en comble votre appareil pour attirer votre attention sur de potentiels écueils de cybersécurité.
Le déroulement en 3 points, à savoir une exposition de l'enjeu associé au paramètre, une possibilité de résolution, et le choix qui vous est laissé d'opter pour une modification ou non, vous implique directement dans le processus. Cela vous aide à mieux comprendre votre Mac.
Enfin, un Coach de sécurité vous prodigue de bons conseils pour accroître votre cybersécurité par de bons réflexes au quotidien. Les experts y trouveront au mieux quelques rappels de rigueur, mais une fois encore, puisque c'est l'humain qui est au cœur du processus de cybersécurité, ces alertes sont toujours appréciables.
Avec Moonlock, votre Mac est respecté
C'est également l'un des points clefs relevés par AV-Test tout comme lors de notre test indépendant de Moonlock chez Clubic. Ccomme évoqué précédemment, l'un des points forts de MacPaw, avec Moonlock, est donc de vous proposer un logiciel de sécurité natif pour votre Mac.
Cela se ressent fortement sur le mode de fonctionnement de votre solution de cybersécurité, pensée pour fonctionner discrètement en arrière-plan, de manière à veiller au grain tout en vous laissant la grande majorité de la mémoire vive de votre appareil pour vos autres besoins.
Mis à part le mode d'analyse de sécurité le plus avancé, qui a logiquement besoin d'un maximum de ressources pour passer au peigne fin votre Mac, les autres fonctionnalités sont relativement peu gourmandes.
Cela fluidifie d'autant plus votre usage au quotidien de Moonlock, et votre Mac appréciera de ne pas être entravé par un antivirus trop lourd.
Un VPN pour accroitre votre cyberconfidentialité
Moonlock tend à se développer comme une suite de cybersécurité au sens large. En ce sens, MacPaw vous adjoint les services d'un VPN lui aussi centré sur l'essentiel, à savoir le renforcement de votre vie privée.
On trouve donc un parc d'une centaine de serveurs répartis dans une cinquantaine de pays, dont les essentiels, comme les États-Unis, la France, ou encore le Japon, sont disponibles.
Toujours avec la perspective de faciliter votre prise en main et la compréhension de votre logiciel, le ping vous est indiqué avec chaque serveur, ce qui vous permet d'avoir une idée de la latence (en millisecondes) pour chacun d'entre eux.
Pour les utilisateurs les moins avertis, la réactivité est matérialisée par une barre colorée, du vert au rouge, afin d'expliciter l'état du serveur.
En songeant à un usage quotidien, mais aussi pour un accès streaming facilité à certains catalogues, le VPN de Moonlock est donc disposé à vous aider en masquant votre véritable adresse IP.
Abonnement ou achat définitif, à vous de choisir
Comme annoncé dans l'introduction, deux possibilités s'offrent à vous, dans la lignée des logiciels développés par MacPaw.
Le premier est d'obtenir Moonlock par un abonnement renouvelable, à partir de 4,50€/mois pour 12 mois et un appareil connecté. Des souscriptions pour 3, voire 5 Mac d'une traite, ont l'avantage d'être plus économiques.
Par exemple, la souscription annuelle pour 5 Mac vous revient à seulement 14€/mois, au lieu de 22,50€/mois pour 5 abonnements individuels. Cette économie annuelle de 102€ sur l'année est toujours la bienvenue.
Il vous est également possible de procéder à un achat définitif de Moonlock, là aussi à prix dégressif. Cela passe de 150€ pour 1 Mac, à seulement 480€ pour 5 Mac au lieu de 750€ avec 5 achats individuels. 270€ d'économies sont ainsi possibles.
Au besoin, le service client de MacPaw reste disponible, 24/7, pour répondre à vos sollicitations.
Moonlock est un logiciel de cybersécurité conçu spécifiquement pour les appareils Apple. Il regroupe plusieurs outils de protection : antivirus contre les fichiers malveillants, surveillance du système et VPN pour chiffrer la connexion internet. Développé par MacPaw, l’éditeur de CleanMyMac, Moonlock s’intègre parfaitement dans l’univers macOS. Il est accessible via un abonnement et fait aussi partie de l’offre Setapp. L’application vise un public large, allant du particulier soucieux de ses données aux utilisateurs nomades qui veulent protéger leurs connexions Wi-Fi.
- Simplicité d'utilisation et interface très soignée
- Protection en temps réel efficace
- Impact contenu sur la machine hors scan
- Politique de confidentialité lisible et explicite
- VPN intégré
- Produit encore jeune, fonctionnalités limitées
- Score de détection légèrement sous la moyenne
- Pas de protection web dédiée
- Télémétrie activée par défaut dans les réglages
- Tarifs élevés face à certaines suites concurrentes plus complètes