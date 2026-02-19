Et pour cause, MacPaw est l'un des éditeurs les plus proches, concernant son développement de logiciel, de ce que pourrait proposer la Pomme elle-même. Alors, passez dès à présent à Moonlock pour renforcer votre cybersécurité sur votre Mac au quotidien.

Avec un antivirus spécialement développé pour macOS, vous obtenez un haut niveau de protection face aux menaces en ligne. Vous profitez en plus d'une solution pleinement intégrée dans votre environnement Apple pour une prise en main facilité et un respect de votre Mac.

Pour obtenir Moonlock, en plus d'un essai gratuit de 7 jours, vous pouvez opter pour un abonnement annuel dégressif à mesure que vous équipez plus ou moins de Mac d'une traite, ou bien procéder à un achat définitif.

Alors, voyons à présent les bonnes surprises que vous réserve MacPaw avec sa solution de cybersécurité Moonlock.