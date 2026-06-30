Oppo ouvre son petit écran AMOLED magnétique aux utilisateurs d’iPhone. L’Oppo Bubble, jusqu’ici réservé aux gammes Reno et Find X, permet désormais de prévisualiser ses selfies via la caméra arrière, directement sur le dos de son téléphone.
L’Oppo Bubble résout un problème vieux comme le selfie : la caméra frontale d’un smartphone n’a jamais vraiment rattrapé la qualité de l’objectif arrière. Résultat, si on veut se photographier avec le capteur principal, on cadre à l’aveugle, on rate l’éclairage, on se retrouve avec une expression approximative. L’accessoire d’Oppo colle littéralement un écran de prévisualisation sur le dos du téléphone, et ce qui était jusqu’ici réservé aux appareils Oppo s’ouvre désormais à l’iPhone. Selon Gizmochina, les précommandes sont ouvertes, avec des ventes démarrant le 6 juillet au prix de 499 yuans (environ 70-75 dollars).
L’Oppo Bubble : un écran AMOLED circulaire qui s’accroche à votre iPhone
Concrètement, le Bubble est un petit disque de 1,73 pouce d’écran AMOLED, 7 mm d’épaisseur, 27,5 grammes sur la balance. Il se fixe magnétiquement au dos du téléphone via un système similaire au MagSafe, affiche en temps réel ce que voit l’objectif arrière, et permet même de déclencher la prise de vue à distance jusqu’à 10 mètres. La batterie intégrée de 550 mAh assure environ 9h40 d’autonomie, ce qui couvre largement une session photo ou une journée de vlogging.
La compatibilité iPhone couvre les modèles iPhone X et ultérieurs sous iOS 15.0 minimum, via une application dédiée. Sur le papier, l’intégration semble propre : pas de câble, couplage automatique à l’approche, déclencheur sans fil. Ce que le Bubble apporte aux utilisateurs Apple, c’est surtout la possibilité de profiter des capteurs photo nettement supérieurs de l’iPhone pour des selfies correctement cadrés, sans acrobaties. Pour ceux qui s’intéressent aux prochains capteurs photo XXL d’Apple, l’idée d’un écran de prévisualisation arrière prend encore plus de sens.
Gadget photo ou accessoire de mode : Oppo joue les deux tableaux
Au-delà de la photo, Oppo a visiblement voulu élargir le public cible. Le Bubble peut afficher des fonds d’écran statiques ou animés, des emojis, des thèmes personnalisés, ce que la marque appelle le mode « Mag E-Badge » : l’accessoire devient alors une sorte de badge dynamique accroché au dos du téléphone, ou même en breloque de sac via des coques dédiées. C’est là que l’objet bascule du côté gadget esthétique, et la question se pose légitimement.
Sauf que ce positionnement double n’est pas forcément une faiblesse. L’Insta360 Snap joue sur le même terrain, mais l’Oppo Bubble se distingue par sa finesse et sa portée sans fil. Ce qui est plus intéressant, c’est ce que cette ouverture à l’iPhone dit de la stratégie d’Oppo : la marque, peu présente sur le marché français depuis des années, cherche à exister dans l’écosystème Apple plutôt que de rester cantonnée à son propre parc. Une logique similaire à cette coque qui ajoutait un second écran selfie à l'iPhone 17 Pro, mais avec une approche plus universelle et moins intrusive.
La vraie question n'est pas de savoir si l’idée est bonne, mais si les utilisateurs d’iPhone sont prêts à ajouter un disque magnétique sur le dos d’un téléphone qu’ils ont souvent choisi pour son design. Apple travaille de son côté sur l’amélioration de la qualité photo de l’iPhone 18 Pro, et on peut se demander si ce type d’accessoire ne préfigure pas une fonctionnalité que Cupertino intégrera un jour nativement. En attendant, Oppo a au moins le mérite de poser la question.