Sauf que ce positionnement double n’est pas forcément une faiblesse. L’Insta360 Snap joue sur le même terrain, mais l’Oppo Bubble se distingue par sa finesse et sa portée sans fil. Ce qui est plus intéressant, c’est ce que cette ouverture à l’iPhone dit de la stratégie d’Oppo : la marque, peu présente sur le marché français depuis des années, cherche à exister dans l’écosystème Apple plutôt que de rester cantonnée à son propre parc. Une logique similaire à cette coque qui ajoutait un second écran selfie à l'iPhone 17 Pro, mais avec une approche plus universelle et moins intrusive.