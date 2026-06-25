Whynopasskeys.com recense les entreprises qui n’offrent pas encore la possibilité de se connecter avec des passkeys sur leurs applications ou services. Parmi les noms qui apparaissent côté mauvais élèves, on trouve Instagram, Netflix et Spotify, trois plateformes qui comptent chacune des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.

Le principe du site repose sur un levier psychologique éprouvé. Comme l’explique Helme dans un billet de blog accompagnant le lancement : « Une liste est un outil étonnamment efficace. Personne ne veut y figurer ». Apple, Google et Microsoft, eux, sont rangés du bon côté du classement et proposent déjà les passkeys à leurs utilisateurs.

Le cas d’Instagram mérite une nuance : il est techniquement possible d’activer les passkeys sur la plateforme, mais uniquement si le compte est rattaché à un compte Facebook disposant lui-même d’un passkey activé. Une restriction qui exclut de fait la grande majorité des utilisateurs. Meta n’a pour l’heure pas répondu aux questions des médias sur les raisons pour lesquelles certains de ses produits, comme Facebook et WhatsApp, proposent les passkeys, pendant qu’Instagram reste à la traîne sur ce point.