Un LLM n'est pas conçu pour produire de l'aléatoire. Il est entraîné à prédire le token suivant le plus probable dans une séquence, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'exige la génération d'un mot de passe sécurisé. Et cette question, des millions de personnes la posent aujourd'hui partout dans le monde : « Génère-moi un mot de passe sécurisé de 12 caractères ».

Si Claude a répondu dix fois la même chose sur 50 requêtes dans un test contrôlé, des dizaines de milliers d'utilisateurs pourraient partager sans le savoir le même mot de passe, ou des mots de passe construits sur un schéma identique. Pour un attaquant, c'est une économie considérable. Il pose les mêmes questions aux mêmes chatbots, collecte les réponses sur quelques centaines de requêtes, et alimente ses listes d'attaque par dictionnaire avec ce corpus. Aucune fuite de base de données ni outil perfectionné ne sont nécessaires.

Lors des tests, Gemini 3 Pro a lui-même averti que ses propres mots de passe ne devaient pas être utilisés pour des comptes sensibles. Un chatbot qui déconseille ses propres sorties, c'est suffisamment rare pour mériter d'être noté.

Mais pas de panique. Pour éviter d'avoir à demander l'impossible à une IA, vous avez encore deux options. La première, un gestionnaire de mots de passe avec générateur intégré — Bitwarden, 1Password ou Dashlane font très bien le job. La seconde, une méthode artisanale : trois mots rares, mélangés et bidouillés à la main, donnent un résultat que personne d'autre n'a. Et si votre service le propose, une passkey règle le problème à la racine, puisqu'il n'y a alors plus de mot de passe à créer ni à stocker.

Pour ceux qui ont déjà des mots de passe générés par un chatbot, ils figurent probablement dans une liste d'attaque quelque part en ce moment.