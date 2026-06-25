Remix Lab se présente sous la forme de concours accessibles depuis le Deezer Club ou la page d'un artiste, au sein de l'application. Les utilisateurs peuvent y retravailler un titre qu'ils connaissent déjà, en quelques clics, à l'aide d'effets simples comme le "sped up" ou la réverbération, ou de transformations plus poussées telles qu'un changement de genre musical. Parmi les artistes qui ont déjà signé pour cette fonctionnalité, on retrouve Céline Dion, Tiakola, Alonzo, Ronisia, Mosimann, Zaho ou Alain Souchon. Pierre Trochu, responsable produit chez Deezer, décrit l'outil comme volontairement simple. Selon l'entreprise, aucun autre service de streaming ne propose actuellement ce type de fonctionnalité de remix intégrée à son application.

Deezer explique qu'environ 30% des titres partagés sur TikTok sont déjà modifiés par les internautes eux-mêmes, sans qu'aucun revenu ne remonte systématiquement vers les artistes ou leurs ayants droit. En proposant un cadre interne, l'entreprise cherche donc à canaliser cette pratique créative tout en gardant la main sur la rémunération qui en découle.

Sur Deezer, chaque remix nécessite l'accord préalable de l'artiste avant sa mise en ligne. Les écoutes générées par les versions remixées sont ensuite intégralement comptabilisées au profit de l'œuvre originale. Dans les faits, l'artiste pourra donc percevoir les droits correspondant à chaque écoute, qu'elle provienne du titre source ou de sa version modifiée par un fan.

Concrètement, les participants découvrent les concours dans le Deezer Club ou sur la page de l'artiste concerné, créent leur remix, puis peuvent l'écouter en streaming, l'ajouter à une playlist ou le partager, exclusivement sur Deezer. Les gagnants seront révélés début septembre. Leur remix rejoindra une playlist dédiée regroupant l'ensemble des versions lauréates.