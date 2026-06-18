La fonction de calcul calorique a été développée avec HEALBE Corporation, une entreprise californienne spécialisée dans les données biométriques. Sharp utilise sa technologie brevetée FLOW Technology, conçue pour interpréter les mouvements de fluides et les variations de sucre dans l’organisme.

À partir de ces signaux, la montre estime les calories absorbées en temps réel, puis les compare aux calories brûlées. L’utilisateur obtient ainsi un solde calorique actualisé au fil de la journée. La montre ne se limite pas à cette mesure puisqu'elle suit aussi l’hydratation et peut envoyer des alertes sonores ou vibrantes lorsque l’apport en eau devient trop faible.

Le géant japonais a également prévu une interface évolutive baptisée Circuit View. Le matin, l’écran affiche la durée du sommeil, la météo et le programme de la journée, puis met davantage en avant le nombre de pas, la fréquence cardiaque et les calories dépensées au fil des heures, avant de basculer vers les prévisions du lendemain et les prochains rendez-vous à l’approche du coucher.