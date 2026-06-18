Sharp s'apprête à faire ses premiers pas sur le marché des montres connectées avec un modèle qui mise sur une fonction relativement peu commune. Son objectif : évaluer les calories absorbées durant la journée sans demander à l’utilisateur d’enregistrer ce qu’il mange ou boit.
Pour sa première montre connectée, Sharp ne se contente pas d’aligner les fonctions habituelles de suivi de santé. La marque japonaise met en avant un système capable d’évaluer l’apport calorique provenant des aliments et des boissons en observant certaines variations physiologiques. La Sharp Karada Mate Watch repose pour cela sur un capteur d’impédance bioélectrique, utilisé afin de suivre les changements liés à l’eau corporelle et au taux de sucre. L’objectif est de rapprocher les calories ingérées et dépensées sans nécessiter l’enregistrement manuel des repas.
Un suivi des calories basé sur les variations du corps
La fonction de calcul calorique a été développée avec HEALBE Corporation, une entreprise californienne spécialisée dans les données biométriques. Sharp utilise sa technologie brevetée FLOW Technology, conçue pour interpréter les mouvements de fluides et les variations de sucre dans l’organisme.
À partir de ces signaux, la montre estime les calories absorbées en temps réel, puis les compare aux calories brûlées. L’utilisateur obtient ainsi un solde calorique actualisé au fil de la journée. La montre ne se limite pas à cette mesure puisqu'elle suit aussi l’hydratation et peut envoyer des alertes sonores ou vibrantes lorsque l’apport en eau devient trop faible.
Le géant japonais a également prévu une interface évolutive baptisée Circuit View. Le matin, l’écran affiche la durée du sommeil, la météo et le programme de la journée, puis met davantage en avant le nombre de pas, la fréquence cardiaque et les calories dépensées au fil des heures, avant de basculer vers les prévisions du lendemain et les prochains rendez-vous à l’approche du coucher.
Une fiche technique solide et un abonnement optionnel
La fiche technique de la Karada Mate Watch comprend un écran OLED de 1,32 pouce affichant 466 x 466 pixels, avec prise en charge de l’affichage permanent. La dalle est protégée par du Corning Gorilla Glass 5. La montre intègre aussi un capteur de température cutanée, le suivi de la SpO2 et une connexion Bluetooth 5.4. Côté résistance, Sharp annonce une certification 5 ATM pour l’eau et une protection IP6X contre la poussière. La compatibilité logicielle couvre les smartphones à partir d'Android 14 ainsi que les iPhone sous iOS 17 (ou version ultérieure).
La Karada Mate Watch sera lancée au Japon le 9 juillet prochain au prix de 59 400 yens, soit environ 370 dollars. Sharp la proposera en deux finitions, or et argent, sans donner pour l’heure d’indication sur une éventuelle commercialisation internationale. La montre fonctionnera avec l’application Karada Mate, associée à un abonnement mensuel de 600 yens (soit environ 4 dollars), qui ouvrira l’accès à des conseils supervisés par des diététiciens sur l’alimentation, le sommeil, l’activité physique et l’état général.