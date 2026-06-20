Une voiture thermique qui ne se contente plus de rejeter du CO2, mais qui tente d'en récupérer une partie en roulant. L'idée peut sembler presque provocatrice à l’heure où l'industrie automobile bascule vers l’électrique, mais Mazda continue d’explorer d’autres chemins.

Le constructeur japonais a franchi une nouvelle étape avec son système Mobile Carbon Capture, installé sur une Mazda Spirit Racing 3 Future Concept engagée dans le championnat d’endurance Super Taikyu au Japon, le week-end du 6 juin dernier. L'ambition de la marque n'est pas de remplacer la voiture électrique, mais de prolonger l’avenir du moteur thermique en le combinant à des carburants neutres en carbone et à une capture embarquée d’une partie des émissions.

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Un piège à CO2 embarqué dans la voiture

Le prototype repose sur de la zéolite, un matériau poreux capable de retenir le CO2 contenu dans les gaz d'échappement. Une fois le matériau saturé, la chaleur du moteur permet de libérer ce CO2, qui est ensuite comprimé par un compresseur électrique avant d’être stocké dans un réservoir embarqué.