Avec Android 17, le transfert de données depuis un iPhone devient beaucoup plus complet que par le passé. Google annonce notamment la récupération du compte Google utilisé sur l’appareil, mais également de l’historique des messages. SMS, MMS, RCS et iMessage peuvent ainsi être copiés, avec leurs photos, vidéos, stickers et autres contenus associés.

Autre nouveauté : l’écran d’accueil peut suivre l’utilisateur lors du changement de téléphone. Le fond d’écran, l’emplacement des applications et l’organisation générale de l’interface font partie des éléments pris en charge, ce qui limite les réglages à refaire une fois le nouvel appareil configuré.

Google ajoute par ailleurs la possibilité d’effectuer la migration en Wi‑Fi, sans passer par un câble. L’entreprise s’appuie sur des fonctionnalités directement intégrées à Android et à iOS. La liste des données transférables s’allonge aussi avec les mots de passe, les passkeys, les accès aux réseaux Wi‑Fi, les alarmes et plusieurs paramètres liés à l’accessibilité.