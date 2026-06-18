Passer d’un iPhone à Android va bientôt demander beaucoup moins d’efforts. Android 17 améliore fortement le transfert de données, jusqu’à récupérer l’historique iMessage et l’organisation de l’écran d’accueil.
Passer d’un iPhone à un smartphone Android implique souvent de repartir de zéro sur une partie de ses données. La firme de Mountain View veut justement rendre cette transition moins fastidieuse avec une version largement enrichie d’Android Switch, dont les nouveautés ont été présentées par Paul Dunlop, responsable chez Google de l’intégration des nouveaux utilisateurs Android et des paramètres du système.
Android 17 : quelles nouvelles données peuvent être transférées depuis un iPhone ?
Avec Android 17, le transfert de données depuis un iPhone devient beaucoup plus complet que par le passé. Google annonce notamment la récupération du compte Google utilisé sur l’appareil, mais également de l’historique des messages. SMS, MMS, RCS et iMessage peuvent ainsi être copiés, avec leurs photos, vidéos, stickers et autres contenus associés.
Autre nouveauté : l’écran d’accueil peut suivre l’utilisateur lors du changement de téléphone. Le fond d’écran, l’emplacement des applications et l’organisation générale de l’interface font partie des éléments pris en charge, ce qui limite les réglages à refaire une fois le nouvel appareil configuré.
Google ajoute par ailleurs la possibilité d’effectuer la migration en Wi‑Fi, sans passer par un câble. L’entreprise s’appuie sur des fonctionnalités directement intégrées à Android et à iOS. La liste des données transférables s’allonge aussi avec les mots de passe, les passkeys, les accès aux réseaux Wi‑Fi, les alarmes et plusieurs paramètres liés à l’accessibilité.
iMessage, eSIM et données d’applications désormais transférables depuis l’iPhone
La liste des éléments transférables s’étend aussi à l’historique des appels, aux messages RCS chiffrés, aux pièces jointes de l’application Calendrier, ainsi qu’aux fichiers et dossiers. Les notes Apple sont également concernées avec leurs pièces jointes et leurs libellés. Google prévoit en outre la possibilité pour les développeurs d’applications d'autoriser le transfert de certaines données internes d’une application entre deux appareils. Cette prise en charge dépendra donc des choix faits par les développeurs concernés.
Autre ajout mentionné par Google : le transfert de l’eSIM. Cette fonction ne sera toutefois pas compatible avec tous les opérateurs dès le départ. Le déploiement commence sur un nombre limité d’appareils sous Android 17, selon Paul Dunlop. Dans l’immédiat, cela concerne uniquement les Pixel.
Le géant américain prévoit ensuite d’étendre ces améliorations « au cours des prochaines semaines et du prochain mois », y compris à des appareils non-Pixel. La source souligne aussi que ce niveau de transfert pourrait dépasser ce que l’on obtient parfois lors d’une migration entre deux smartphones Android de marques différentes, par exemple lorsqu’on passe d’un Pixel à un Galaxy ou d’un Galaxy à un Oppo.