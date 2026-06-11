En général ces dernières années, la montée en puissance de la voiture électrique fait l'unanimité du côté des dirigeants automobiles. Mais une voix discordante se fait encore entendre. Et pas n'importe laquelle.
L'électrification du parc automobile mondial est un objectif assez partagé à travers la planète. Et si un Donald Trump fait entendre un son de cloche différent, le fantasque locataire de la Maison Blanche a plus tendance à représenter une exception qu'autre chose. Surtout au sein de l'industrie automobile, où tout le monde veut avancer le plus vite possible dans l'électrique. Pourtant, un patron parle un peu différemment de ce changement majeur.
Le boss de Toyota Akio Toyota a peur de voir l'électrique remplacer l'ensemble des motorisations
Tout le monde dans l'univers automobile suit avec enthousiasme la trajectoire d'électrification du secteur. Tous ? Non, un petit (enfin, un gros pour le coup) village résiste encore et toujours à cet enthousiasme. Car du côté de Toyota, le premier constructeur mondial automobile, on ne saute pas au plafond.
C'est ce qu'on comprend avec cet entretien accordé par le président du conseil d'administration de Toyota, Akio Toyoda, au média Carwow. Il y explique que sa « plus grande crainte » est de voir toutes les marques abandonner le moteur à explosion pour se concentrer exclusivement à l'avenir aux voitures électriques. Une position qui le fait se sentir « isolé » dans son milieu - « je me sens très seul » a-t-il ainsi pu avouer.
Akio Toyoda aime les « sons » et « l'odeur » produits par les voitures thermiques
Derrière cette défense du moteur à combustion, aucun discours de remise en cause de l'impact des émissions de gaz à effet de serre sur le climat. Mais plutôt une défense émotionnelle de cette vieille industrie, Akio Toyoda affirmant aimer « l'odeur » et les « sons » des voitures thermiques, et vouloir protéger les emplois encore liés à cette technologie.
Pour autant, ça ne signifie pas que Toyota veut rester en arrière comme dernier défenseur du vieux moteur thermique. Le groupe développe déjà un certain nombre de modèles électriques, et comprend qu'il s'agit d'un passage inévitable à une autre époque. Mais au lieu de foncer vers le tout-électrique, Toyota veut plutôt s'affirmer comme un constructeur « multi-énergie. » Un bon équilibre pour l'avenir ?