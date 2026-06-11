Tout le monde dans l'univers automobile suit avec enthousiasme la trajectoire d'électrification du secteur. Tous ? Non, un petit (enfin, un gros pour le coup) village résiste encore et toujours à cet enthousiasme. Car du côté de Toyota, le premier constructeur mondial automobile, on ne saute pas au plafond.

C'est ce qu'on comprend avec cet entretien accordé par le président du conseil d'administration de Toyota, Akio Toyoda, au média Carwow. Il y explique que sa « plus grande crainte » est de voir toutes les marques abandonner le moteur à explosion pour se concentrer exclusivement à l'avenir aux voitures électriques. Une position qui le fait se sentir « isolé » dans son milieu - « je me sens très seul » a-t-il ainsi pu avouer.