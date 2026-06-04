Les derniers chiffres fournis par le baromètre de l'Institut des Mobilités en Transition sont intéressants. On y apprend en effet que la tendance née au moment du Covid qui faisait que les voitures neuves devenaient chaque année plus chères s'est enfin essouflée.

En 2025, le prix moyen des voitures neuves a ainsi baissé de 2%, passant de 35 200 à 34 600 euros. Une baisse encore plus accentuée du côté des voitures électriques, dont le tarif moyen a baissé entre 2024 et 2025 de 4%, passant de 40 700 à 39 000 euros.