Le prix des voitures électriques est un frein pour certains quand il s'agit de se lancer. Mais ce frein tend à se réduire dernièrement.
Pour nombre de Français, les voitures électriques sont encore trop chères pour sauter le pas. Et c'est vrai que, s'il existe aujourd'hui des modèles particuliers comme la Citroën ë-C3 qui sont moins chers en électrique, on est encore loin d'un pays comme la Chine où les modèles électriques coûtent en moyenne moins que les thermiques. Pour autant, les véhicules électriques sont devenus un peu moins coûteux en France.
Le prix moyen des véhicules électriques en baisse en France
Les derniers chiffres fournis par le baromètre de l'Institut des Mobilités en Transition sont intéressants. On y apprend en effet que la tendance née au moment du Covid qui faisait que les voitures neuves devenaient chaque année plus chères s'est enfin essouflée.
En 2025, le prix moyen des voitures neuves a ainsi baissé de 2%, passant de 35 200 à 34 600 euros. Une baisse encore plus accentuée du côté des voitures électriques, dont le tarif moyen a baissé entre 2024 et 2025 de 4%, passant de 40 700 à 39 000 euros.
Le tarif des voitures électriques se rapproche de plus en plus de leurs équivalents thermiques
On observe par ailleurs que sur la période 2019-2025, le prix moyen des voitures diesel a augmenté de 18%, et celui des essences de 29%, contre seulement une inflation de 7% pour les véhicules électriques. En somme, on comprend que cette montée constante des tarifs dans l'automobile concerne en grande partie les thermiques.
On n'est donc pas étonné que ces dernières années, les tarifs des véhicules électriques aient de plus en plus tendance à se rapprocher des thermiques. Ainsi, en 2025, l'écart de prix moyen dans le segment B (citadines) est passé à 5 200 euros, quand il n'est plus que de 2 900 euros pour le segment C (compactes). Enfin, pour le segment D (familiales), c'est l'électrique qui est plus avantageux, avec un prix moyen 3 100 euros plus bas que pour les thermiques.