628 euros perdus en moyenne : voici comment NordVPN veut protéger les Français des arnaques téléphoniques

Bien entendu, l'outil de NordVPN n'écoute pas vos échanges. La fonctionnalité repose sur l'analyse du numéro entrant et des habitudes d'appel associées à ce dernier. Lorsqu'un numéro est identifié comme suspect, une alerte s'affiche directement sur l'écran d'appel de l'iPhone. La protection tourne en arrière-plan de façon autonome, sans que la connexion VPN soit active. Notons cependant que l'accès à cette option reste conditionné à un abonnement NordVPN.

Nous rapportions en mars 2026 l'arrivée de cette même protection pour les utilisateurs Android. L'extension à iOS est identique, avec les ajustements propres à l'environnement Apple. Domininkas Virbickas, directeur produit chez NordVPN, souligne que la protection Android ne couvrait qu'une partie du problème, et que les utilisateurs d'iPhone méritaient le même niveau de défense. Dans l'application, rendez-vous dans le "Centre des produits" puis sélectionnez "Protection des appels" avant de suivre la configuration guidée des réglages iOS.

NordVPN justifie son outil au travers d'un rapport édité par l'Alliance Global Anti-Scam. Selon ce dernier, les consommateurs de 42 pays auraient perdu environ 442 milliards de dollars à cause d'escroqueries lors de l'année écoulée, et 57 % des adultes dans le monde déclarent avoir été ciblés sur cette même période. Les investissements des opérateurs mobiles en matière de sécurité ne seraient pas suffisants pour inverser la tendance. À l'heure actuelle, il faut donc encore passer par une solution tierce

Reste la question de la confidentialité. En analysant les métadonnées des appels entrants (numéro, habitudes d'appel), NordVPN accède à des informations relatives à l'usage téléphonique de l'appareil. Autant dire que cela dépasse le périmètre habituel d'un service VPN, dont le rôle premier est de sécuriser le trafic réseau. NordVPN assure ne jamais accéder au contenu des appels eux-mêmes. Reste à savoir si le prochain audit no-log inclura cet élément.