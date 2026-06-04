628 euros perdus en moyenne : voici comment NordVPN veut protéger les Français des arnaques téléphoniques

NordVPN déploie sa fonctionnalité "Protection des appels" pour les utilisateurs d'iPhone dans le monde entier. Disponible sur Android depuis mars 2026, l'option analyse les métadonnées des numéros entrants pour signaler les tentatives potentielles de fraude avant même que l'utilisateur ne décroche.
La France figure parmi les pays européens les plus exposés aux appels frauduleux. Selon le rapport State of the Call 2026 de l'éditeur Hiya, les consommateurs français reçoivent en moyenne 12 appels indésirables par semaine. C'est d'ailleurs le volume le plus élevé parmi les pays européens étudiés. En France, le préjudice moyen des escroqueries téléphoniques est 628 euros.
Un filtrage préventif des appels qui cible les métadonnées, pas les conversations
Bien entendu, l'outil de NordVPN n'écoute pas vos échanges. La fonctionnalité repose sur l'analyse du numéro entrant et des habitudes d'appel associées à ce dernier. Lorsqu'un numéro est identifié comme suspect, une alerte s'affiche directement sur l'écran d'appel de l'iPhone. La protection tourne en arrière-plan de façon autonome, sans que la connexion VPN soit active. Notons cependant que l'accès à cette option reste conditionné à un abonnement NordVPN.
Nous rapportions en mars 2026 l'arrivée de cette même protection pour les utilisateurs Android. L'extension à iOS est identique, avec les ajustements propres à l'environnement Apple. Domininkas Virbickas, directeur produit chez NordVPN, souligne que la protection Android ne couvrait qu'une partie du problème, et que les utilisateurs d'iPhone méritaient le même niveau de défense. Dans l'application, rendez-vous dans le "Centre des produits" puis sélectionnez "Protection des appels" avant de suivre la configuration guidée des réglages iOS.
NordVPN justifie son outil au travers d'un rapport édité par l'Alliance Global Anti-Scam. Selon ce dernier, les consommateurs de 42 pays auraient perdu environ 442 milliards de dollars à cause d'escroqueries lors de l'année écoulée, et 57 % des adultes dans le monde déclarent avoir été ciblés sur cette même période. Les investissements des opérateurs mobiles en matière de sécurité ne seraient pas suffisants pour inverser la tendance. À l'heure actuelle, il faut donc encore passer par une solution tierce
Reste la question de la confidentialité. En analysant les métadonnées des appels entrants (numéro, habitudes d'appel), NordVPN accède à des informations relatives à l'usage téléphonique de l'appareil. Autant dire que cela dépasse le périmètre habituel d'un service VPN, dont le rôle premier est de sécuriser le trafic réseau. NordVPN assure ne jamais accéder au contenu des appels eux-mêmes. Reste à savoir si le prochain audit no-log inclura cet élément.
- storage9000 serveurs
- language129 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : sécurité polyvalente
NordVPN reste l’un des services les plus complets et les plus solides du marché grand public. Le fournisseur combine un réseau très étendu, des débits redevenus excellents avec NordLynx, une bonne richesse fonctionnelle et un ensemble de protections annexes qui dépassent désormais le simple tunnel VPN. Meshnet, la Protection anti-menaces Pro et la surveillance Dark Web renforcent un service déjà bien armé pour un usage quotidien intensif. L’ensemble reste convaincant, même si l’application manque encore d’indicateurs utiles pour affiner le choix des serveurs et pousse un peu trop vers une protection activée en continu.