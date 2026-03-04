Dans le détail, la fonctionnalité repose sur l’analyse de la réputation du numéro entrant, et se charge d’indiquer sur l’écran si l’appel est considéré comme frauduleux, lié au démarchage ou légitime. Elle est pour le moment intégrée à l’application Android de NordVPN, fonctionne indépendamment du VPN lui-même et est réservée aux abonnés premium, y compris ceux résidant en France.

Pour en profiter, il suffit de l’activer dans les paramètres de la Protection Anti-menaces de NordVPN et d’accepter les autorisations d’accès aux informations liées aux appels entrants.

Le fournisseur indique que la Protection des appels repose sur une architecture centrée sur la confidentialité et qu’elle fonctionne en arrière-plan, sans donner davantage de détails sur sa mise en œuvre. NordVPN ne précise pas non plus les sources utilisées pour évaluer la réputation des numéros, qui reposent en général sur des bases de signalement d’appels frauduleux ainsi que sur des répertoires de numéros associés au démarchage téléphonique.