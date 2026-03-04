NordVPN introduit sur Android une fonction d’alerte capable de signaler les appels potentiellement frauduleux avant de décrocher, une évolution qui étend encore le périmètre des services VPN.
Face à la recrudescence des scams téléphoniques, NordVPN vient de dévoiler une nouvelle fonction baptisée « Protection des appels » dans son application Android. L’idée consiste à signaler les numéros potentiellement frauduleux directement sur l’écran d’appel du téléphone, afin de permettre aux utilisateurs et utilisatrices d’identifier plus facilement les tentatives de démarchage ou d’escroquerie avant même d’engager la conversation.
Un système d’alerte indépendant du tunnel VPN
Dans le détail, la fonctionnalité repose sur l’analyse de la réputation du numéro entrant, et se charge d’indiquer sur l’écran si l’appel est considéré comme frauduleux, lié au démarchage ou légitime. Elle est pour le moment intégrée à l’application Android de NordVPN, fonctionne indépendamment du VPN lui-même et est réservée aux abonnés premium, y compris ceux résidant en France.
Pour en profiter, il suffit de l’activer dans les paramètres de la Protection Anti-menaces de NordVPN et d’accepter les autorisations d’accès aux informations liées aux appels entrants.
Le fournisseur indique que la Protection des appels repose sur une architecture centrée sur la confidentialité et qu’elle fonctionne en arrière-plan, sans donner davantage de détails sur sa mise en œuvre. NordVPN ne précise pas non plus les sources utilisées pour évaluer la réputation des numéros, qui reposent en général sur des bases de signalement d’appels frauduleux ainsi que sur des répertoires de numéros associés au démarchage téléphonique.
Une fonction plus proche des suites de sécurité que du VPN traditionnel
L’identification des appels suspects existe déjà depuis un moment dans certaines applications de sécurité mobile. Bitdefender propose par exemple un module capable de signaler les numéros associés à des arnaques ou au démarchage, et Avast intègre une fonction similaire dans son application mobile, qui s’appuie sur des bases de signalement pour qualifier un appel avant de le laisser passer.
L’intégration d’une fonction équivalente dans un service VPN est en revanche plus inhabituelle. Le secteur élargit depuis quelque temps son périmètre, en ajoutant des protections contre les malwares, des filtres anti-traqueurs ou des outils de surveillance de fuites de données. La détection des appels s’inscrit dans cette dynamique, même si elle s’éloigne sensiblement du rôle initial des VPN, historiquement centrés sur la confidentialité en ligne.
NordVPN assure de son côté ne pas accéder au contenu des appels et ne pas les enregistrer, l’analyse se limitant aux informations liées au numéro entrant. Toujours est-il que l’ajout de ce type de fonction élargit de facto la quantité d’informations auxquelles le service peut accéder sur l’appareil, alors même que la logique d’un VPN voudrait contenir cette exposition et concentrer sa mission sur la protection du trafic web, sans intervenir sur les usages périphériques.