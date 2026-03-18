Un outil qui scanne vos messages suspects, une surveillance élargie des données compromises. NordVPN renforce son offre autour de la détection des fuites et des escroqueries, avec deux fonctionnalités pensées pour un usage plus large que le simple VPN.
NordVPN fait évoluer ses outils liés à la sécurité des données personnelles, avec deux annonces distinctes mais complémentaires. D’un côté, une extension de son service de veille du dark web intégré au VPN, désormais capable de garder un œil sur davantage de types d’informations sensibles. De l’autre, un nouvel outil gratuit qui vise à aider les internautes à identifier plus facilement les messages frauduleux, alors que les campagnes de phishing gagnent en crédibilité.
Une surveillance du dark web étendue à de nouvelles données sensibles
Le service Dark Web Monitor, déjà intégré à NordVPN, évolue vers une version enrichie baptisée Dark Web Monitor Pro. Jusqu’ici centré sur les adresses mail, les numéros de carte bancaire et les identifiants de carte d'identité et de Sécurité sociale, il couvre désormais les numéros de téléphone.
Pour repérer ces informations, le fournisseur indique avoir élargi les sources analysées. Le service s’appuie dorénavant sur des bases agrégées, regroupant des données issues de fuites anciennes et de logs de malware, afin de signaler d’éventuels identifiants compromis qui n’auraient pas été détectés comme tels jusqu’ici.
Dark Web Monitor Pro peut surveiller jusqu’à huit adresses mail, deux numéros de carte bancaire, deux numéros d’identité nationale et un numéro de téléphone. NordVPN précise que les données les plus sensibles (CB, CNI, numéro de Sécurité sociale) sont hachées pour préserver leur confidentialité.
Un outil gratuit pour analyser les messages suspects
En parallèle, NordVPN lance Scam Checker, un outil accessible gratuitement et sans compte, capable d’analyser mails, SMS ou messages privés jugés suspects.
Dans le détail, le service passe au crible les liens, adresses mail et numéros de téléphone présents dans les contenus transmis, en les comparant à des bases connues pour relayer des activités malveillantes. L’outil s’appuie également sur une analyse automatisée du contenu pour repérer des schémas récurrents dans les tentatives d’escroquerie, comme les messages qui jouent sur l’urgence ou cherchent à intimider.
Scam Checker n’est pour l’instant disponible qu’en anglais. Il peut traiter du texte brut comme des captures d’écran, dans la limite de cinq URL ou adresses mail et cinq numéros de téléphone par analyse, et fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur mobile ou tablette.
- storage8922 serveurs
- language129 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
NordVPN confirme son statut de valeur sûre parmi les meilleurs VPN grand public. Son réseau massif, son protocole maison NordLynx désormais bien optimisé, la nouvelle interface orientée sécurité et les modules complémentaires comme Protection anti-menaces Pro ou le réseau Mesh composent un ensemble cohérent, pensé pour un usage intensif mêlant navigation, vidéo, P2P et travail à distance. Le fournisseur mise en parallèle sur des audits réguliers de sa politique de confidentialité et sur une infrastructure en RAM mieux documentée, ce qui lui permet de combiner bonnes performances, richesse fonctionnelle et garanties solides sur la gestion des données.
- Bonnes performances et débits très stables avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Réseau Mesh pratique pour relier directement ses appareils
- Protection anti-menaces Pro et surveillance Dark Web bien intégrées
- Politique no log vérifiée régulièrement par audit indépendant
- Support 24 h/24 et 7 j/7, avec assistance en français via le chat
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur dans l’application
- Interface qui incite fortement à garder le VPN activé en permanence