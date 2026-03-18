Le service Dark Web Monitor, déjà intégré à NordVPN, évolue vers une version enrichie baptisée Dark Web Monitor Pro. Jusqu’ici centré sur les adresses mail, les numéros de carte bancaire et les identifiants de carte d'identité et de Sécurité sociale, il couvre désormais les numéros de téléphone.

Pour repérer ces informations, le fournisseur indique avoir élargi les sources analysées. Le service s’appuie dorénavant sur des bases agrégées, regroupant des données issues de fuites anciennes et de logs de malware, afin de signaler d’éventuels identifiants compromis qui n’auraient pas été détectés comme tels jusqu’ici.

Dark Web Monitor Pro peut surveiller jusqu’à huit adresses mail, deux numéros de carte bancaire, deux numéros d’identité nationale et un numéro de téléphone. NordVPN précise que les données les plus sensibles (CB, CNI, numéro de Sécurité sociale) sont hachées pour préserver leur confidentialité.