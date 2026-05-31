Depuis quelques jours, le Steam Deck est plus cher, beaucoup plus cher. Un nouveau tarif qui attire les critiques des joueurs et de Tim Sweeney, le patron du principal concurrent de Valve, Epic Games.
Quand on augmente les prix, on ne le fait pas à moitié chez Valve. On pourra toujours souligner que pendant des mois, le Steam Deck n’a pas été affecté par l’inflation généralisée sur les composants, mais le fait est que le +210/+240 euros du milieu de semaine fait très, très mal.
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+31 % et +37 % sur le Steam Deck
C’était donc la mauvaise blague de ce milieu de semaine : l’augmentation massive du prix de la console portable de Valve, le Steam Deck, après avoir été en rupture de stock pendant de longues semaines.
En dehors de la version LCD 256 Go dont la fin de vie avait déjà été confirmée, la machine est bien revenue en stock, mais l’inflation est passée par là avec une hausse de 210 euros pour la version 512 Go (+37 %) et de 240 euros pour la variante 1 To (+31 %). Clairvoyants ont été ceux qui se sont équipés en tout début d’année !
Une augmentation qui n’est bien sûr pas passée inaperçue auprès des joueurs, mais qui a fait réagir aussi certaines figures du monde du jeu vidéo PC, à commencer par le plus féroce critique de Valve et de la plateforme Steam dans son ensemble, Tim Sweeney. Le patron d’Epic Games est d’ailleurs connu pour avoir lancé son propre concurrent à Steam, l’Epic Games Store.
Perturbations dans la production des yachts !
Sur la plateforme X, Tim Sweeney a tourné en dérision l’inflation autour du Steam Deck avec un commentaire qui se base, une fois encore, sur l’idée que Valve exagère avec sa commission sur les ventes Steam.
Tim Sweeney fait ainsi semblant de compatir. Il « critique » des usagers « bien trop durs » avec Valve qui ne comprennent pas combien la significative hausse des prix des composants a rendu complexe la tâche de l’entreprise. Il revient cependant bien vite à la charge contre Gabe Newell, patron de Valve, connu pour son goût prononcé pour les yachts de grande taille.
Le patron d’Epic Games souligne que ce sont finalement « les dépenses des clients Steam qui financent » cette hausse du prix des composants avant de parler des « graves perturbations dans la chaîne d'approvisionnement des pièces détachées pour les méga-yachts ». Aucun doute, Tim Sweeney prend en pitié Gabe Newell.
Ce n’est cependant pas la première pique lancée par Tim Sweeney à l’encontre du patron de Valve, qu’il accuse de s’enrichir sur le dos des développeurs et des joueurs. Valve est critiqué pour sa commission estimée à 30 % du prix des jeux : l’Epic Games Store aurait été lancé pour offrir une alternative aux studios de développement avec une ponction bien plus faible.
Selon les informations officielles communiquées par Epic Games, les studios ne paient « aucune part de revenus sur leurs premiers 1 000 000 de dollars de revenus par application et par an, puis 12 % lorsqu’ils gagnent plus que cela ». À quand une console Epic Games pour taquiner le Steam Deck ?