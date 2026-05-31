Tim Sweeney fait ainsi semblant de compatir. Il « critique » des usagers « bien trop durs » avec Valve qui ne comprennent pas combien la significative hausse des prix des composants a rendu complexe la tâche de l’entreprise. Il revient cependant bien vite à la charge contre Gabe Newell, patron de Valve, connu pour son goût prononcé pour les yachts de grande taille.

Le patron d’Epic Games souligne que ce sont finalement « les dépenses des clients Steam qui financent » cette hausse du prix des composants avant de parler des « graves perturbations dans la chaîne d'approvisionnement des pièces détachées pour les méga-yachts ». Aucun doute, Tim Sweeney prend en pitié Gabe Newell.

Ce n’est cependant pas la première pique lancée par Tim Sweeney à l’encontre du patron de Valve, qu’il accuse de s’enrichir sur le dos des développeurs et des joueurs. Valve est critiqué pour sa commission estimée à 30 % du prix des jeux : l’Epic Games Store aurait été lancé pour offrir une alternative aux studios de développement avec une ponction bien plus faible.

Selon les informations officielles communiquées par Epic Games, les studios ne paient « aucune part de revenus sur leurs premiers 1 000 000 de dollars de revenus par application et par an, puis 12 % lorsqu’ils gagnent plus que cela ». À quand une console Epic Games pour taquiner le Steam Deck ?