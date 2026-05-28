Xiaomi dévoile une salve de nouveaux produits. Parmi eux, deux retiennent l’attention : la Watch S5 46mm, nouvelle montre premium de la marque, et le Robot Vacuum H50 Pro, qui pousse encore un cran plus loin l’automatisation du nettoyage.
C’est depuis Vienne que Xiaomi a choisi de présenter sa nouvelle vague de produits pour le marché mondial, ce 28 mai 2026. Au programme, des wearables, de l’électroménager et des téléviseurs, une salve caractéristique de la stratégie « Human × Car × Home » de la marque, qui cherche à couvrir l’intégralité de l’environnement connecté de ses utilisateurs. On se concentre ici sur deux produits : la Xiaomi Watch S5 46mm, qui monte en gamme sur le segment montre sport-lifestyle, et le Robot Vacuum H50 Pro, nouveau robot aspirateur laveur positionné à 499,99 euros.
La Watch S5 46mm joue dans la cour des grands, à prix Xiaomi
La Watch S5 46mm s’annonce comme la montre la plus soignée que Xiaomi ait proposée à ce prix. Le boîtier de 46mm affiche un profil de 10,99mm pour un poids de 46g bracelet exclu, avec une monture en acier inoxydable et des lunettes interchangeables en acier, céramique ou carbone forgé. Les bracelets s’étendent du silicone au cuir véritable, ce qui permet à la montre de naviguer entre un usage sportif et une tenue plus habillée. L’écran AMOLED de 1,48 pouce atteint 2 500 nits en luminosité de pointe, avec des bords réduits de 40 % par rapport à la génération précédente.
L’autonomie est annoncée à 21 jours en usage léger, grâce à une batterie de 815 mAh. Le GPS embarque un double fréquence cinq systèmes, et le capteur cardiaque passe à une configuration 4 LED + 4 PD avec des algorithmes affinés, pour une précision annoncée à 98,4 %. Plus de 150 modes sportifs sont disponibles. Le suivi du sommeil intègre désormais des rapports hebdomadaires et mensuels avec analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque, développés en collaboration avec plusieurs sociétés savantes internationales spécialisées dans la médecine du sommeil.
La Watch S5 46mm fonctionne sous HyperOS 3 et s’intègre à l’écosystème Xiaomi Home pour le contrôle de la maison connectée. Elle est disponible à partir de 179,99 euros en noir ou gris, et jusqu’à 199,99 euros pour les versions avec bracelet en cuir ou nylon tressé.
Dans le même temps, Xiaomi annonce également le Smart Band 10 Pro, un bracelet connecté positionné en entrée de gamme à 79,99 euros. Il embarque un écran AMOLED de 1,74 pouce, une autonomie annoncée à 21 jours et plus de 150 modes sportifs, dans un format de 9,7mm d’épaisseur pour 21,6g. Une version céramique est disponible à 99,99 euros. Sans atteindre la profondeur fonctionnelle de la Watch S5, il constitue une alternative sobre pour qui cherche un suivi santé quotidien sans montre.
Xiaomi Robot H50 Pro : un robot abordable qui monte en gamme
Du côté du nettoyage, le Robot Vacuum H50 Pro est le nouveau fer de lance de Xiaomi sur le segment des robots aspirateurs laveurs haut de gamme. Sa puissance d’aspiration est annoncée à 15 000 Pa, un score assez moyen comparé aux produits similaires de ses concurrents. Il embarque toutefois deux bras robotisés qui s’étendent vers les bords et les coins pour réduire les zones non couvertes. Un système anti-enchevêtrement double protège les brosses des cheveux et fibres. La navigation repose sur un LDS laser à détection millimétrique, et le robot remonte automatiquement ses serpillières de 10 mm lors du passage sur tapis, tout en boostant l’aspiration.
La station tout-en-un intègre la collecte automatique de poussière, un plateau de lavage autonettoyant et un séchage à air chaud, pour un fonctionnement en grande partie sans intervention. Le H50 Pro est compatible avec l’application Xiaomi Home pour la programmation et le suivi à distance, ainsi qu’avec Google Assistant et Alexa pour le contrôle vocal.
Il est affiché à 499,99 euros, contre 399,99 euros pour la version H50 classique, qui partage la même base technique avec quelques fonctions en moins. Xiaomi n’a néanmoins pas précisé le détail des différences entre les deux modèles dans son communiqué.