La Watch S5 46mm s’annonce comme la montre la plus soignée que Xiaomi ait proposée à ce prix. Le boîtier de 46mm affiche un profil de 10,99mm pour un poids de 46g bracelet exclu, avec une monture en acier inoxydable et des lunettes interchangeables en acier, céramique ou carbone forgé. Les bracelets s’étendent du silicone au cuir véritable, ce qui permet à la montre de naviguer entre un usage sportif et une tenue plus habillée. L’écran AMOLED de 1,48 pouce atteint 2 500 nits en luminosité de pointe, avec des bords réduits de 40 % par rapport à la génération précédente.