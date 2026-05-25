Côté suivi de l'activité, la Redmi Watch 6 propose plus de 150 modes sportifs et un système de localisation GNSS double bande compatible avec cinq constellations, dont le GPS et Galileo. Elle embarque des capteurs pour la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène et la qualité du sommeil. La montre est étanche jusqu'à 5 ATM. Xiaomi annonce une autonomie de 12 jours en usage courant, pouvant monter à 24 jours en mode économie d'énergie, des informations audacieuses, qui seront à vérifier.