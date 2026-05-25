Avoir une tablette et une montre connectée peut s'avérer pratique. Cependant, en ces temps de crise, tout le monde n'est pas prêt à dépenser 800€ dans un iPad. Xiaomi a une solution toute trouvée, avec une nouvelle tablette et une nouvelle montre connectées, toutes les deux à prix très attractif.
Xiaomi a annoncé le 22 mai, le lancement en France de deux nouveaux produits sous sa marque Redmi. La tablette Redmi Pad 2 9,7'' et la montre connectée Redmi Watch 6. Les deux appareils viennent compléter l'écosystème du constructeur chinois, avec un positionnement orienté praticité, mais surtout, budget.
Une tablette plus compacte
La Redmi Pad 2 9,7'' succède à la génération précédente avec plusieurs évolutions notables. Elle embarque un processeur Snapdragon 6s 4G Gen 2, une puce 8 cœurs gravée en 6 nm, cadencée jusqu'à 2,9 GHz. Xiaomi annonce un gain de performances de 34 % par rapport au modèle précédent, avec un score AnTuTu supérieur à 400 000 points. La puce intègre également une meilleure gestion thermique, destinée à maintenir la stabilité du système lors d'utilisations prolongées.
L'écran de 9,7 pouces affiche une définition 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité atteint 600 nits en mode extérieur, ce qui permet une utilisation en plein soleil. La tablette est certifiée par TÜV Rheinland pour la protection oculaire, réduisant la lumière bleue émise par l'écran.
Du côté de l'autonomie, la batterie de 7 600 mAh est annoncée pour tenir jusqu'à 1,7 jour selon les conditions d'usage. Le châssis, en métal, mesure 7,4 mm d'épaisseur. Deux finitions sont disponibles : gris graphite et argent. La version 4G se distingue par un module caméra en goutte d'eau intégré dans une bande verticale, tandis que la version standard adopte une structure monocoque entièrement métallique.
La Redmi Pad 2 9,7'' est disponible sur le site du constructeur, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, au prix de 229,90 euros.
Une montre connectée, deux versions
Après une Redmi Watch 5 plutôt réussie, la Redmi Watch 6 adopte un boîtier en aluminium de 9,9 mm d'épaisseur et un écran AMOLED de 2,07 pouces. La montre propose un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits. La navigation dans les menus peut s'effectuer via l'écran tactile ou par une couronne rotative avec retour haptique.
La montre est proposée en deux variantes. La version standard est disponible à 99,99 euros, tandis que la version NFC, à 119,99 euros, ajoute la possibilité d'effectuer des paiements sans contact et d'utiliser la montre comme titre de transport. Cette version sera disponible prochainement en France. Les deux modèles fonctionnent sous Xiaomi HyperOS 3 et intègrent un haut-parleur ainsi qu'un microphone pour passer des appels via Bluetooth 5.4.
Côté suivi de l'activité, la Redmi Watch 6 propose plus de 150 modes sportifs et un système de localisation GNSS double bande compatible avec cinq constellations, dont le GPS et Galileo. Elle embarque des capteurs pour la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène et la qualité du sommeil. La montre est étanche jusqu'à 5 ATM. Xiaomi annonce une autonomie de 12 jours en usage courant, pouvant monter à 24 jours en mode économie d'énergie, des informations audacieuses, qui seront à vérifier.