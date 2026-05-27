La BMW M3 à essence actuelle, la génération G80, quitte les chaînes en février 2027. Si vous souhaitez vous offrir sa remplaçante thermique, alors il vous faudra patienter jusqu'à l'été 2028. Entre les deux, une berline 100 % électrique hérite du badge M3, avec quatre moteurs et plus de 100 kWh de batterie.
Depuis 1986, le badge M3 distingue la version sportive de la Série 3, la berline compacte de BMW. Scott Stirling, chef de produit BMW M pour l'Amérique du Nord, a confirmé que le millésime 2027 sera le dernier de la génération G80, celle commercialisée aujourd'hui avec un six cylindres en ligne. Selon des sources internes, la production prendra fin en février 2027. La G84, prochaine M3 essence, ne sera disponible qu'à l'été 2028. Il s'écoulera donc environ dix-huit mois sans aucune M3 thermique neuve en concession. Dans cet intervalle, BMW lance sa première M3 électrique, prévue dès l'année prochaine sous le nom de code ZA0.
Pourquoi dix-huit mois sans M3 thermique neuve
La G80 sort aujourd'hui des chaînes de Munich, le site historique de BMW. Or Munich bascule à la production exclusive de voitures électriques d'ici fin 2027. Il ne sera donc plus possible d'y assembler la berline thermique après cette date.
Sa production déménagera donc à Dingolfing, l'usine où sortent déjà les Série 5 et Série 7. Pour transférer un modèle d'un site à l'autre, il faut des mois, en l'occurence, les dix-huit mois sans voir sortir le nez d'une M3 essence neuve.
Mais à Munich, la chaîne ne s'arrête pas pour autant. On y produit désormais la nouvelle i3, équivalent électrique de la Série 3, créditée jusqu'à 900 km d'autonomie en cycle WLTP. La M3 électrique est un dérivé direct de cette berline. On reconnaît d'ailleurs sa silhouette sous le camouflage des prototypes, avec des ailes nettement élargies.
476 ch pour la dernière thermique, jusqu'à 900 ch annoncés pour l'électrique
Les deux M3 ne jouent pas du tout dans la même cour. La dernière thermique en édition limitée, CS Handschalter et réservée à l'Amérique du Nord, affiche 476 ch grâce à son six cylindres turbocompressé. Comptez 108 450 dollars, soit près de 100 000 euros pour vous offrir ce bolide. En France, la M3 Competition est disponible à partir de 109 000 euros environ.
Pour la version électrique, attachez vos ceintures. Avec quatre moteurs, un par roue, on attend entre 800 et 900 ch selon les informations qui circulent. Chaque roue tourne donc sous sa propre commande, pilotée par un logiciel maison intégré au calculateur, « Heart of Joy ». Par rapport à la précédente génération électrique, BMW promet 30 % d'autonomie en plus et une recharge 30 % plus rapide.
Avec une batterie au-delà de 100 kWh, la voiture pèsera forcément plus lourd que l'actuelle M3 Competition. Un embonpoint que les ingénieurs cherchent encore à corriger.
Le conducteur garde malgré tout un mode propulsion. La transmission intégrale fonctionne dès le départ, mais il peut couper les moteurs avant et n'envoyer la puissance qu'aux roues arrière, comme sur la G80 d'aujourd'hui. BMW ajoute des palettes au volant et des rapports de vitesse simulés, accompagnés d'un nouvel univers sonore, comme chez Hyundai sur ses modèles N électriques, en vente depuis plusieurs années.
Quant à la boîte manuelle, elle quitte le circuit M3 avec la fin de la G80. La G84 thermique de 2028 n'en proposera pas, la ZA0 électrique non plus. La CS Handschalter restera donc la dernière M3 à embrayage mécanique. Ouverte à la commande en juillet, elle arrivera chez les clients à l'automne.