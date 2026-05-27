Les deux M3 ne jouent pas du tout dans la même cour. La dernière thermique en édition limitée, CS Handschalter et réservée à l'Amérique du Nord, affiche 476 ch grâce à son six cylindres turbocompressé. Comptez 108 450 dollars, soit près de 100 000 euros pour vous offrir ce bolide. En France, la M3 Competition est disponible à partir de 109 000 euros environ.

Pour la version électrique, attachez vos ceintures. Avec quatre moteurs, un par roue, on attend entre 800 et 900 ch selon les informations qui circulent. Chaque roue tourne donc sous sa propre commande, pilotée par un logiciel maison intégré au calculateur, « Heart of Joy ». Par rapport à la précédente génération électrique, BMW promet 30 % d'autonomie en plus et une recharge 30 % plus rapide.

Avec une batterie au-delà de 100 kWh, la voiture pèsera forcément plus lourd que l'actuelle M3 Competition. Un embonpoint que les ingénieurs cherchent encore à corriger.

Le conducteur garde malgré tout un mode propulsion. La transmission intégrale fonctionne dès le départ, mais il peut couper les moteurs avant et n'envoyer la puissance qu'aux roues arrière, comme sur la G80 d'aujourd'hui. BMW ajoute des palettes au volant et des rapports de vitesse simulés, accompagnés d'un nouvel univers sonore, comme chez Hyundai sur ses modèles N électriques, en vente depuis plusieurs années.

Quant à la boîte manuelle, elle quitte le circuit M3 avec la fin de la G80. La G84 thermique de 2028 n'en proposera pas, la ZA0 électrique non plus. La CS Handschalter restera donc la dernière M3 à embrayage mécanique. Ouverte à la commande en juillet, elle arrivera chez les clients à l'automne.