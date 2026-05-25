La vulnérabilité touche le module PostgreSQL du cœur de Drupal. Le problème se situe dans le fichier core/modules/pgsql/src/EntityQuery/Condition.php , où certaines requêtes sont encapsulées dans une fonction LOWER() sans neutralisation correcte des paramètres. Un attaquant non authentifié peut injecter du code SQL via deux vecteurs : le endpoint JSON du formulaire de connexion et l'API JSON:API. Un POST vers le endpoint de login provoque une erreur HTTP 500 avec un message SQLSTATE[22012] sur les installations vulnérables, ce qui permet de confirmer la cible avant d'exploiter.

Imperva, filiale du groupe Thales, a publié le 22 mai une analyse de l'exploitation en cours. L'entreprise a observé plus de 15 000 tentatives d'attaque ciblant près de 6 000 sites dans 65 pays. Les secteurs du gaming et des services financiers concentrent environ la moitié des attaques documentées. La CISA a fixé la date limite de correction pour les agences fédérales américaines au 27 mai.

Les versions corrigées couvrent l'ensemble des branches maintenues : Drupal 11.3.10, 11.2.12, 11.1.10, 10.6.9, 10.5.10 et 10.4.10. Des correctifs exceptionnels ont été publiés pour Drupal 8.9 et 9.5, deux branches officiellement en fin de vie. La mise à jour inclut également des correctifs pour Symfony et Twig. Les installations MySQL et SQLite doivent donc également patcher, même si elles ne sont pas directement exposées à l'injection SQL PostgreSQL.