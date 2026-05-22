Au-delà de la panne elle-même, le cas du Chromecast rappelle que ce genre d'objets connectés peut être encore en état d'usage matériellement, mais devenir inutilisable dès que leur environnement logiciel ne suit plus. Certificats, protocoles, applications et services en ligne forment une chaîne invisible dont dépend entièrement ce type d’appareil.



Si cette panne marque bien la fin du Chromecast original, elle conclurait une longévité assez remarquable pour un produit lancé il y a treize ans. Le petit boîtier de Google aura largement contribué à démocratiser le streaming sur téléviseur, avant que les Smart TV et les boîtiers TV plus complets ne prennent le relais.