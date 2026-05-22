Lancé en 2013, le premier Chromecast a longtemps incarné la promesse d’un streaming simple et accessible. Un petit dongle HDMI, quelques dizaines d’euros, et n’importe quel téléviseur pouvait devenir connecté.
Treize ans plus tard, l’appareil semble pourtant rattrapé par son âge. De nombreux utilisateurs rapportent des pannes soudaines, notamment lors de la diffusion depuis certaines applications de streaming.
Un appareil culte arrivé au bout de son cycle
Le Chromecast de première génération n’est plus officiellement supporté par Google depuis plusieurs années. Pour cause, sa dernière mise à jour logicielle remonte à novembre 2022, cela n'empêchait toutefois pas l’appareil de continuer de fonctionner chez de nombreux utilisateurs, sans réelle garantie de compatibilité.
Depuis quelques semaines, les signalements d'utilisateurs se sont pourtant multipliés, notamment sur Reddit. Certains appareils ne répondraient plus correctement, voire plus du tout, lors du cast depuis des services comme YouTube. L’hypothèse d’un certificat de sécurité expiré circule, sans confirmation définitive à ce stade. Google indique de son côté enquêter sur le problème, ce qui laisse encore une possibilité de correctif.
La fin logique d’un objet connecté emblématique ?
Au-delà de la panne elle-même, le cas du Chromecast rappelle que ce genre d'objets connectés peut être encore en état d'usage matériellement, mais devenir inutilisable dès que leur environnement logiciel ne suit plus. Certificats, protocoles, applications et services en ligne forment une chaîne invisible dont dépend entièrement ce type d’appareil.
Si cette panne marque bien la fin du Chromecast original, elle conclurait une longévité assez remarquable pour un produit lancé il y a treize ans. Le petit boîtier de Google aura largement contribué à démocratiser le streaming sur téléviseur, avant que les Smart TV et les boîtiers TV plus complets ne prennent le relais.
La question se pose désormais pour le Chromecast de deuxième génération. Lancé en 2015, le petit modèle rond a déjà connu ses propres alertes, notamment autour de problèmes d’authentification. Il fonctionne encore, mais dépend lui aussi de cette chaîne logicielle invisible que Google n’aura pas vocation à maintenir indéfiniment. Après le Chromecast original, il pourrait bien être le prochain à voir ses jours comptés.
Les alternatives récentes au Chromecast
- Un design épuré qui se fond dans le décor
- Image 4K, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos
- La télécommande sonne quand on la perd
- Un système qui se démarque par sa légèreté
- Prix particulièrement agressif, difficile à battre
- Prise en main immédiate, sans complexité
- Interface fluide et stable
- Compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos
- Connectivité Wi-Fi 6