Intel restreint volontairement l'accès à ses vieilles puces Intel 7 pour le grand public, forçant les fabricants de PC à basculer vers ses processeurs 18A. Une stratégie de transition musclée, qui sert aussi bien ses marges que son agenda industriel.
Intel ne demande pas aux fabricants de PC d'adopter ses nouveaux processeurs 18A. Il les y contraint, faute d'alternative viable. Selon Tom's Hardware, Intel réoriente ses capacités de production Intel 7 vers les segments serveurs et industriels, nettement plus rentables, laissant les OEM grand public avec des allocations en chute libre. Le message est limpide : si vous voulez des puces, prenez du 18A. Et pendant ce temps, Intel lance officiellement le développement de ses futurs nœuds 10A et 7A, histoire de montrer que la feuille de route ne s'arrête pas là.
Intel 7 rationné, 18A imposé : les fabricants de PC n'ont plus vraiment le choix
La mécanique est simple, et un peu brutale. Un fabricant passe commande de 100 processeurs Intel 7 ; il en reçoit 30, dont 10 remplacés par des puces 18A qu'il n'avait pas demandées. C'est le cas documenté rapporté par Nikkei Asia, et il illustre parfaitement la pression exercée sur les OEM. Intel aurait même précisé à certains partenaires que les 18A iraient « à des fournisseurs concurrents » s'ils n'en voulaient pas. Difficile de faire plus explicite.
Derrière cette pression, une logique financière claire : les marges sur les processeurs industriels sont environ 20 % supérieures à celles des puces grand public. Intel, qui peine encore à rentabiliser ses nouvelles lignes de production 18A (les rendements restent insuffisants pour dégager de bonnes marges), a tout intérêt à concentrer son Intel 7 là où il rapporte le plus. Le CFO David Zinsner avait d'ailleurs reconnu l'an dernier que la société faisait face à des contraintes de production sur Intel 7 et Intel 10. Il n'y a, selon les sources citées, aucun plan d'expansion de ces capacités.
18A, 14A, 10A, 7A : Intel joue sur tous les tableaux
Les fabricants contraints d'adopter le 18A héritent de Panther Lake et Wildcat Lake, les deux premières familles gravées sur ce nœud. Des puces positionnées sur le segment premium, avec des prix en conséquence, et qui imposent aux OEM de revoir leurs designs complets : un cycle de certification qui prend au minimum trois mois, sans compter la nécessité d'intégrer des composants plus haut de gamme pour justifier la facture. Wildcat Lake est d'ailleurs à peine disponible, ce qui complique encore la donne.
Mais Intel ne s'arrête pas là. Alors que le 18A monte en puissance, le fondeur annonce officiellement le lancement du développement de ses futurs procédés 10A et 7A, les nœuds de la prochaine décennie. Le 14A, lui, reste dans les clous : son PDK (kit de conception pour les partenaires) est attendu en octobre. C'est précisément ce nœud 14A qu'Apple évaluerait, selon des informations à source unique, pour ses futures puces destinées aux iPhone. Une perspective à 2027-2028 qui, si elle se concrétise, validerait la stratégie de fonderie externe d'Intel de la manière la plus spectaculaire qui soit. En attendant, les premières références Nova Lake, gravées en 18A, pointent le bout de leur nez avec des gains de performance annoncés jusqu'à 2x par rapport à la génération actuelle.
Intel joue une partition risquée : forcer la main des OEM sur le 18A avant même que le marché soit prêt, tout en promettant des nœuds toujours plus avancés pour séduire des clients comme Apple. Si les rendements du 18A s'améliorent et que Nova Lake tient ses promesses de performance, la stratégie pourrait s'avérer payante. Mais les fabricants de PC, eux, se retrouvent à financer la montée en puissance industrielle d'Intel sans avoir vraiment eu leur mot à dire.