Mais Intel ne s'arrête pas là. Alors que le 18A monte en puissance, le fondeur annonce officiellement le lancement du développement de ses futurs procédés 10A et 7A, les nœuds de la prochaine décennie. Le 14A, lui, reste dans les clous : son PDK (kit de conception pour les partenaires) est attendu en octobre. C'est précisément ce nœud 14A qu'Apple évaluerait, selon des informations à source unique, pour ses futures puces destinées aux iPhone. Une perspective à 2027-2028 qui, si elle se concrétise, validerait la stratégie de fonderie externe d'Intel de la manière la plus spectaculaire qui soit. En attendant, les premières références Nova Lake, gravées en 18A, pointent le bout de leur nez avec des gains de performance annoncés jusqu'à 2x par rapport à la génération actuelle.