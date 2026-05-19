La contrefaçon de SSD Samsung n'a rien de nouveau, mais elle prend de telles proportions que l'éditeur de CrystalDiskInfo a décidé de réagir.
Les clés USB Sandisk ou les SSD Samsung sont parmi les articles les plus copiés, mais jusqu'à présent, les faux étaient assez faciles à identifier avec des erreurs grossières. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui et pour détecter ces contrefaçons, il faut sortir l'artillerie lourde.
La multiplication des faux sur Internet
Récemment, de faux SSD Samsung 990 PRO et 9100 PRO ont été aperçus sur certaines plateformes de vente en ligne. Des faux remarquables de conception qui, à l'œil, ne peuvent absolument pas être distingués des originaux.
Pire, les dernières contrefaçons vont jusqu'à intégrer des contrôleurs modifiés afin que ces derniers se présentent comme d'authentiques SSD 990 PRO ou 9100 PRO auprès des outils généralement utilisés pour identifier un modèle de SSD ou se renseigner sur son « état de santé ».
Ainsi, même un logiciel aussi précis que CrystalDiskInfo pouvait laisser croire qu'une contrefaçon était un modèle authentique… mais ça ne devrait plus être le cas avec la nouvelle version que viennent de déployer les développeurs de ce petit utilitaire si pratique.
Une identification claire, mais pas infaillible
Dans sa version 9.9.0, CrystalDiskInfo devient plus précis, plus efficace aussi dans la détection de ces contrefaçons et les mentionne de manière très claire avec un « [FAKE] » ajouté au niveau de l'en-tête.
Ce « [FAKE] » intervient lorsque CrystalDiskInfo détecte ce que certains ont appelé la combinaison frauduleuse, à savoir l'utilisation d'un contrôleur Maxio associé à un micrologiciel modifié pour, justement, induire en erreur les outils de détection. Ce n'est pas la seule nouveauté de cette version avec laquelle les développeurs annoncent prendre en charge les contôleurs JMicron JMS59x.
Comme vous pouvez le voir ci-dessus avec le post publié sur la plateforme X.com, les créateurs de CrystalDiskInfo indiquent avoir aussi corrigé un problème lié au contrôleur JMS586 et annoncent une amélioration de la sécurité du processus de chargement des DLL. Des ajouts qui, bien sûr, nous poussent à vous conseiller de vite remplacer votre ancienne version.
Précisons toutefois que même mis à jour, CrystalDiskInfo ne peut garantir une détection parfaite des contrefaçons de SSD Samsung. Disons simplement qu'il constitue un outil supplémentaire pour nous autres utilisateurs. Notez d'ailleurs que dans le cas des SSD Samsung, l'utilisation de Samsung Magician doit aussi permettre d'identifier des faux.