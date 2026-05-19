Récemment, de faux SSD Samsung 990 PRO et 9100 PRO ont été aperçus sur certaines plateformes de vente en ligne. Des faux remarquables de conception qui, à l'œil, ne peuvent absolument pas être distingués des originaux.

Pire, les dernières contrefaçons vont jusqu'à intégrer des contrôleurs modifiés afin que ces derniers se présentent comme d'authentiques SSD 990 PRO ou 9100 PRO auprès des outils généralement utilisés pour identifier un modèle de SSD ou se renseigner sur son « état de santé ».