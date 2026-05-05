Réponse d'ASUS pour tranquilliser les détenteurs des cartes GeForce RTX les plus puissantes, le ROG Equalizer soulève pas mal de questions.
Suite aux divers problèmes de fonte (câble ou connecteur) rencontrés par des utilisateurs de cartes graphiques GeForce RTX, plusieurs fabricants se sont mis en tête de rendre plus sûr le tristement célèbre port 16 broches 12VHPWR principalement exploité par NVIDIA.
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Résoudre définitivement les problèmes de fonte
Cantonnés aux cartes graphiques les plus énergivores – les GeForce RTX 5090 en particulier – les problèmes de fonte ont entraîné plusieurs réponses de la part de fabricants qui semblaient, d’abord, démunis.
Nous avons pu découvrir des conseils d’insertion du connecteur 12VHPWR et des remarques soulignant l’importance de ne pas couder le câble trop près du connecteur. Rapidement, une astuce s’est généralisée : utiliser deux couleurs bien distinctes pour la « tête » du connecteur et la partie avec les broches. Si cette seconde est encore visible après branchement, c’est que le connecteur n’est pas assez enfoncé. Pas bête.
Plusieurs fabricants ont toutefois voulu aller plus loin en proposant des câbles d’alimentation dits « sécurisés ». Gigabyte y est allé de son T-Guard et MSI de son GPU Safeguard+. Corsair, avec son ThermalProtect, est le seul à mettre sur le marché un câble compatible avec les alimentations d’autres marques alors qu’ASUS semble le plus entreprenant avec son ROG Equalizer qui devrait être l’un des plus chers, l'un des plus efficaces aussi.
La solution d’ASUS décortiquée par Der8auer
Roman Hartung – plus connu par son pseudo Der8auer – a justement décidé de tester un peu le produit ASUS afin de voir si le câble de la marque fait bien ce qu’il promet et il a été pour le moins surpris.
Rappelons qu’ASUS parle d’une augmentation de 9,2 A à 17 A de la capacité de ses fils et d'une meilleure répartition du courant sur les différents brins de son câble. Sur son premier test, Der8auer a pu mesurer que les fils sont capables d’accepter, sans le moindre souci, jusqu’à 10 A. En revanche, il a aussi noté des différences importantes entre les brins : jusqu'à 4 A d’écart entre les valeurs les plus faibles et les plus importantes.
Curieux de nature, Der8auer a ensuite conduit une seconde série de tests, mais en ayant pris soin de retirer l’espèce de « pont » qu'ASUS a mis en place sur son câble. Surpris, les écarts observés entre les différents brins étaient alors sensiblement plus faibles : on parle de mesures comprises entre 7,5 A et 9 A, soit un écart d’à peine 1,5 A. En d’autres termes, les mesures semblent plus équilibrées sans le pont qu’avec. Pas d’explication.
Der8auer s’est ensuite tourné vers la conception même des contacteurs et a noté qu’ASUS en utilise des plaqués or alors que la majorité des fabricants exploitent des contacteurs étamés. Par ailleurs, Roman Hartung explique que le ROG Equalizer est doté de contacteurs 23 % plus larges que l’habitude. Rien toutefois qui serait de nature à expliquer comment ASUS peut justifier les 17 A annoncés par la marque. Der8auer reste interrogatif.
Der8auer est loin de dire que le ROG Equalizer est un mauvais produit et à aucun moment il ne souligne une quelconque dangerosité. Il a simplement du mal à comprendre son fonctionnement et souligne qu’en retirant le pont, il obtient des valeurs plus équilibrées. Compte tenu du pedigree de Der8auer, on peut s’interroger à notre tour… En attendant des précisions d’ASUS.