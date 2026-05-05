Cantonnés aux cartes graphiques les plus énergivores – les GeForce RTX 5090 en particulier – les problèmes de fonte ont entraîné plusieurs réponses de la part de fabricants qui semblaient, d’abord, démunis.

Nous avons pu découvrir des conseils d’insertion du connecteur 12VHPWR et des remarques soulignant l’importance de ne pas couder le câble trop près du connecteur. Rapidement, une astuce s’est généralisée : utiliser deux couleurs bien distinctes pour la « tête » du connecteur et la partie avec les broches. Si cette seconde est encore visible après branchement, c’est que le connecteur n’est pas assez enfoncé. Pas bête.

Plusieurs fabricants ont toutefois voulu aller plus loin en proposant des câbles d’alimentation dits « sécurisés ». Gigabyte y est allé de son T-Guard et MSI de son GPU Safeguard+. Corsair, avec son ThermalProtect, est le seul à mettre sur le marché un câble compatible avec les alimentations d’autres marques alors qu’ASUS semble le plus entreprenant avec son ROG Equalizer qui devrait être l’un des plus chers, l'un des plus efficaces aussi.