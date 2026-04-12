Hélas, malgré ce supposé gage de fiabilité, des cas de fonte de connecteur, de câble, voire de prise côté bloc d'alimentation ont été relevés. Alors, bien sûr, la faute a souvent été rejetée sur l'utilisateur : il n'aurait pas été assez prudent en insérant le câble et n'aurait pas vérifié le « clic », synonyme d'un connecteur bien enfoncé jusqu'au bout.

Reste que même après les premières « solutions » envisagées par certains des plus grands fabricants (des câbles colorés pour matérialiser la partie qui doit être enfoncée complètement), des cas de fonte sont encore survenus. ASUS semble aujourd'hui avoir LA parade.