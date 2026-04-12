Jusqu'à 17 A par fil ? Telle est la solution imaginée par ASUS pour son nouveau câble d'alimentation 12V-2x6.
Depuis l'adoption du connecteur 12V-2x6 sur les cartes graphiques NVIDIA, des cas de fonte ont été remontés par les usagers. Des astuces, des parades ont été proposées et ASUS semble aujourd'hui détenir une solution définitive qui prend la forme d'un nouveau câble, repensé.
La fin des problèmes de fonte ?
Afin de simplifier la connectique de ses cartes graphiques, NVIDIA a introduit un nouveau type de connecteur, le 16 broches 12VHPWR. Un connecteur validé par le PCI-SIG et son millier de membres.
Quelques-uns des cas de fonte de connecteurs illustrés. ©TechPowerUp
Hélas, malgré ce supposé gage de fiabilité, des cas de fonte de connecteur, de câble, voire de prise côté bloc d'alimentation ont été relevés. Alors, bien sûr, la faute a souvent été rejetée sur l'utilisateur : il n'aurait pas été assez prudent en insérant le câble et n'aurait pas vérifié le « clic », synonyme d'un connecteur bien enfoncé jusqu'au bout.
Reste que même après les premières « solutions » envisagées par certains des plus grands fabricants (des câbles colorés pour matérialiser la partie qui doit être enfoncée complètement), des cas de fonte sont encore survenus. ASUS semble aujourd'hui avoir LA parade.
Un câble repensé pour encaisser 17 A par brin
L'idée est assez simple : les ingénieurs d'ASUS sont retournés à leur planche à dessin pour revoir complètement tout le câble de connexion 12V-2x6 et non plus simplement la partie connecteur.
Il ressort de leurs travaux un produit baptisé ROG Equalizer 12V-2x6 dont la caractéristique principale est la possibilité d'encaisser jusqu'à 17 A par brin. ASUS évoque un design breveté qui lui permet de réduire considérablement la température maximale atteinte par le câble : on parle ici d'un maximum de 73,4 °C alors que les câbles classiques peuvent atteindre 145 °C et, donc, dépasser la température de fonte du matériau.
Mieux, ASUS indique que même lors de tests extrêmement lourds – il est ici question d'utilisation à 600 W pendant 240 heures avec une température de 55 °C pour l'air ambiant –, son nouveau câble est toujours resté sous les 105 °C. Il est donc, à en croire les mesures réalisées par la marque, rigoureusement impossible de faire fondre ce câble qui assure une sécurité supplémentaire alors que le connecteur reste coloré, en violet ici.
Afin de renforcer encore la sécurité du câble, ASUS annonce par ailleurs un mode ROG Equalizer à activer dans GPU Tweak III : ce mode vient surveiller en temps réel la stabilité du câble en s'assurant que l'intensité reste dans les limites fixées par les ingénieurs de la marque. Un câble de sécurité pour « garder sa tranquillité d'esprit », comme l'explique ASUS ?
Reste que, pour le moment, le câble n'est qu'annoncé par ASUS. Pas encore de date de sortie ou de tarif. Comme l'expliquent nos confrères de VideoCardz, il n'est pas question de le fournir gratuitement alors qu'ASUS évoque une « mise à jour promotionnelle » et un lancement autour de la mi-mai. Sinon, on peut aussi se dire que peut-être que ce connecteur 16 broches 12VHPWR n'était pas une si bonne idée et qu'il faudrait passer à autre chose ?