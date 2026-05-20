A l’heure du « tout numérique », les platines vinyles retrouvent leur place dans les salons de certains « anciens », sans compter une nouvelle génération qui découvre le goût d’une écoute plus attentive. C’est précisément sur ce terrain que veut s’imposer VULKKANO, avec un écosystème pensé pour conjuguer modernité et nostalgie sonore.
Depuis quelques années déjà, il suffit de pousser la porte d’un disquaire pour comprendre que le vinyle n’est plus un simple phénomène nostalgique. Entre les rééditions collector, les nouveaux albums pressés dès leur sortie et les jeunes amateurs qui découvrent les joies du format analogique, à l’instar de la K7 qui est elle aussi de retour, le microsillon vit lui aussi une seconde jeunesse… et c’est tant mieux !
Le grand retour du vinyle… et du vrai plaisir d’écoute ?
À l’heure où la musique s’écoute souvent en fond sonore depuis un smartphone et/ou une enceinte connectée, le vinyle impose un autre rythme… Le sien. On choisit un disque, on le sort délicatement de sa pochette, on pose le diamant sur le sillon… Et l’écoute (re)devient presque un cérémonial.
Mais pour cela, encore faut-il disposer du bon équipement. Car si le marché des platines a explosé ces dernières années, beaucoup de modèles misent davantage sur le look rétro que sur la qualité sonore. C’est précisément là que la marque espagnole VULKKANO entend faire la différence.
La philosophie de VULKKANO est assez simple, à savoir proposer des produits audio domestiques capables de satisfaire les amateurs de bon son, sans pour autant transformer le salon en laboratoire d’ingénieur acoustique. Un positionnement particulièrement visible avec la gamme d’enceintes A MKII et la platine TD10, pensées comme les deux piliers d’un véritable écosystème audio moderne à tendance rétro.
D’un côté, la platine TD10 joue clairement la carte de l’accessibilité haut de gamme. Son design minimaliste évoque immédiatement les grandes heures de la Hi-Fi, sans tomber dans le pastiche vintage forcé. Finition bois ou noir, lignes ultra épurées et commandes simples, la platine affichée à 159 € s’intègre naturellement dans un intérieur contemporain, qu’il soit très design ou plus chaleureux.
Mais surtout, VULKKANO a pris le soin de penser aux utilisateurs (et ils sont nombreux) qui découvrent l’univers du vinyle. Pour cela, la TD10 évite les réglages complexes qui peuvent décourager les novices, et quelques minutes suffisent pour commencer à écouter ses premiers disques sans prise de tête.
Un point essentiel aujourd’hui, car le public du vinyle ne se résume plus (du tout) aux seuls audiophiles historiques, ceux qui ne misent que sur les platines Technics. Beaucoup de nouveaux utilisateurs cherchent à bénéficier de cette expérience musicale plus authentique, sans forcément vouloir pour cela passer leurs soirées à calibrer un bras de lecture, parfois au millimètre près.
Des enceintes pensées pour nos salons modernes
L’autre force de VULKKANO réside dans sa capacité à faire cohabiter héritage Hi-Fi et usages modernes. Et c’est là tout l’intérêt de la série A MKII, composée d’enceintes actives connectées qui misent autant sur la qualité sonore que sur la polyvalence.
Quand bien même on est amateur d’expériences « à l’ancienne », disposer dans le salon d’un système audio capable de tout gérer simplement devient presque indispensable. A ce titre, les modèles VULKKANO A4 ARC MKII et VULKKANO A5 ARC MKII disposent d'une connectique particulièrement complète avec notamment une prise HDMI ARC pour le téléviseur, la connectivité Bluetooth pour le streaming sans fil, une entrée optique, une entrée RCA…
Côté technique, on retrouve ici une nouvelle amplification (puces Texas Instruments sur l’A4, architecture ESMT sur l’A5), ainsi qu’une puissance portée à 60 W RMS (A4) et 100 W RMS (A5).
Le vrai luxe, en 2026, n’est plus forcément d’empiler les appareils comme à l’époque, mais plutôt de disposer d’un système capable de centraliser tous les usages sans compromis. On peut ainsi passer d’une session vinyle à une playlist Spotify, puis à une série Netflix, sans changer d’installation ni jongler avec les câbles. De quoi faire tiquer certains puristes, mais quel plaisir au quotidien de pouvoir bénéficier d’une telle polyvalence.
Cette logique d’écosystème prend évidemment tout son sens lorsqu’on associe la platine TD10 aux enceintes A MKII. Là où certaines configurations vinyle peuvent rapidement devenir intimidantes (on pense à certaines platines d’époque, qui imposent un ampli séparé, des branchements multiples, un réglage manuel du pitch…), VULKKANO privilégie une approche plus fluide. Les produits sont conçus pour fonctionner naturellement ensemble, avec une cohérence aussi bien esthétique que technique.
Et force est d’admettre que le résultat est particulièrement séduisant pour les utilisateurs qui souhaitent retrouver une vraie expérience Hi-Fi, sans transformer pour autant leur salon en magasin spécialisé des années 90.
« C’était mieux avant » sans doute, mais cela ne doit pas forcément empêcher de profiter de certains bienfaits de la modernité. Les usages ont changé, et la marque l’a bien compris avec une platine et des enceintes qui veulent parfaitement répondre aux usages actuels. Et c’est incontestablement ce mélange qui explique l’intérêt croissant pour ce type de solutions audio hybrides.
Avec son écosystème composé des nouvelles enceintes A4 et A5 MKII et de la platine TD10, VULKKANO réussit justement cet équilibre délicat, à savoir proposer une expérience audio haut de gamme accessible et élégante, tout en restant contemporaine. Parce que oui, cela reste encore un vrai plaisir de s’installer dans son canapé, dans son fauteuil… Et simplement d’écouter (mais aussi de regarder) un disque tourner.