Quand bien même on est amateur d’expériences « à l’ancienne », disposer dans le salon d’un système audio capable de tout gérer simplement devient presque indispensable. A ce titre, les modèles VULKKANO A4 ARC MKII et VULKKANO A5 ARC MKII disposent d'une connectique particulièrement complète avec notamment une prise HDMI ARC pour le téléviseur, la connectivité Bluetooth pour le streaming sans fil, une entrée optique, une entrée RCA…

Côté technique, on retrouve ici une nouvelle amplification (puces Texas Instruments sur l’A4, architecture ESMT sur l’A5), ainsi qu’une puissance portée à 60 W RMS (A4) et 100 W RMS (A5).