Et si l'on pouvait voir des matchs de Ligue 1 en clair à l'avenir ? C'est une possibilité étonnante qui pourrait naître d'un vote à l'Assemblée nationale.
La Ligue de Football Professionnel (LFP) s'est récemment faite entendre par les parlementaires pour se plaindre du piratage sportif - qui toucherait de manière disproportionnée la Ligue 1, et donc Ligue 1+. Mais si la LFP est heureuse de voir de nouveaux outils légaux de lutte contre ce phénomène être en discussion, elle devrait moins apprécier cette autre initiative parlementaire.
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Des parlementaires veulent imposer un match de Ligue 1 en clair chaque week-end
Vous vous souvenez de l'époque où l'on pouvait voir en clair de nombreux matchs de la Ligue des Champions ? Eh bien, on pourrait revoir ce type de retransmission revenir, mais cette fois pour la Ligue 1.
Des parlementaires viennent en effet de déposer un amendement en commission des affaires culturelles et de l'éducation (à l'Assemblée nationale) qui obligerait à une diffusion d'un match de Ligue 1 en clair le week-end. Ce qui serait une véritable petite révolution.
Vers un débat qui s'annonce enflammé
En effet, pour rappel, historiquement le football français est retransmis de manière régulière depuis l'arrivée de l'offre Canal+ sur le marché, en 1984. Cela fait donc plus de 40 ans que le modèle pour le football français est le tout payant. Mais il s'agirait d'un modèle qui aurait atteint en partie ses limites.
« La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives et ainsi la multiplication des abonnements payants éloignent fortement les spectateurs des événements sportifs et incitent au développement du piratage » avancent ainsi les députés à l'origine de cet amendement.
Il faut noter qu'il ne s'agit ici que d'une première étape, puisque cet amendement devra ensuite être examiné par les députés, puis être passé au vote. Et l'on imagine qu'à cette occasion, les ayants droits vont tenter d'imposer le plus de pression possible pour éviter qu'une partie de leurs matchs leurs échappent.