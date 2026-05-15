En effet, pour rappel, historiquement le football français est retransmis de manière régulière depuis l'arrivée de l'offre Canal+ sur le marché, en 1984. Cela fait donc plus de 40 ans que le modèle pour le football français est le tout payant. Mais il s'agirait d'un modèle qui aurait atteint en partie ses limites.

« La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives et ainsi la multiplication des abonnements payants éloignent fortement les spectateurs des événements sportifs et incitent au développement du piratage » avancent ainsi les députés à l'origine de cet amendement.

Il faut noter qu'il ne s'agit ici que d'une première étape, puisque cet amendement devra ensuite être examiné par les députés, puis être passé au vote. Et l'on imagine qu'à cette occasion, les ayants droits vont tenter d'imposer le plus de pression possible pour éviter qu'une partie de leurs matchs leurs échappent.